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Eseguito a Taranto un arresto per evasione, ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che resistenza e lesioni: un uomo di 44 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dopo una fuga tra le vie del centro cittadino, culminata con un inseguimento tra scale e terrazze di un condominio. L’arresto è stato eseguito dopo che il soggetto era stato sorpreso alla guida di un’auto rubata.

L’inseguimento tra le strade del centro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nella mattinata del 1° giugno 2026 quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno individuato un uomo di 44 anni, originario del capoluogo jonico, che si era allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è stato notato mentre percorreva le vie del centro cittadino alla guida di un’autovettura risultata rubata il 30 maggio precedente.

Alla vista della pattuglia, il 44enne ha abbandonato il veicolo e ha tentato una fuga a piedi tra le strade del centro di Taranto. I militari si sono subito lanciati all’inseguimento, mentre l’uomo cercava di far perdere le proprie tracce. Durante la fuga, il sospettato ha opposto una violenta resistenza, colpendo i Carabinieri con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo.

L’intervento decisivo e l’arresto

L’inseguimento si è poi spostato all’interno di un condominio, dove il 44enne ha continuato la sua fuga tra scale, balconi e terrazze. Solo grazie all’arrivo tempestivo di un secondo equipaggio dell’Arma, l’uomo è stato definitivamente raggiunto, bloccato e messo in sicurezza. Successivamente, è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Taranto per gli accertamenti di rito.

Al termine delle formalità, il 44enne è stato arrestato con le accuse di evasione, ricettazione, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che resistenza e lesioni. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto.

IPA