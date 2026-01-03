Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per lesioni aggravate a Perugia. Un uomo di 32 anni, di origini rumene e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Perugia, a seguito di una violenta aggressione avvenuta lo scorso 12 dicembre nei pressi della stazione Fontivegge. La misura è stata adottata per il pericolo di reiterazione del reato e sulla base di gravi indizi raccolti dagli investigatori.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare è il risultato di un’approfondita attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile di Perugia, in costante coordinamento con la Procura. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica di una violenta aggressione avvenuta nella serata del 12 dicembre nei pressi della stazione Fontivegge, dove un uomo armato di coltello ha minacciato e insultato alcune persone presenti nella zona.

L’aggressione e la fuga

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’aggressore, per futili motivi e armato di coltello, ha rivolto la propria condotta contro un uomo di origini marocchine, nato nel 1981, con il quale aveva avuto in passato dei contrasti. Alla vista dell’arma, la vittima ha tentato di difendersi rompendo una bottiglia di vetro, nel tentativo di scoraggiare l’aggressore. Tuttavia, l’uomo è stato colpito al volto con alcuni fendenti. Nonostante le ferite, la vittima ha cercato di inseguire l’aggressore che, una volta raggiunto, lo ha nuovamente colpito al fianco prima di darsi alla fuga in direzione della stazione.

L’intervento della Polizia e i soccorsi

L’inseguimento è proseguito fino ai binari ferroviari, dove l’aggressore è riuscito a far perdere le proprie tracce. L’uomo ferito ha chiesto aiuto agli operatori della Polizia di Stato presenti in zona ed è stato soccorso tempestivamente. Trasportato presso il locale nosocomio, gli sono state riscontrate gravi ferite da taglio al volto e al torace. La vittima ha fornito una descrizione dettagliata dell’autore dell’aggressione, elemento che si è rivelato fondamentale per le successive indagini.

Le prove raccolte e l’identificazione

Gli investigatori hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che hanno confermato la dinamica dei fatti e permesso di identificare il responsabile. Tutti gli elementi raccolti hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario nei confronti del 32enne rumeno, già pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di lesioni aggravate. La gravità dei fatti e il rischio di reiterazione del reato hanno portato la Procura a richiedere la misura cautelare più severa.

L’arresto e la custodia cautelare

Il G.I.P., riconosciuta la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze cautelari, ha disposto la custodia in carcere per il giovane. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi avviato le ricerche del sospettato che, una volta rintracciato, è stato notificato del provvedimento e accompagnato presso il Carcere di Perugia – Capanne.

IPA