44enne soccorso a Ravenna picchia i sanitari, volano botte sull'ambulanza: arrestato

Un uomo di 44 anni di origine magrebina è stato arrestato per aggressione a personale sanitario, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale a Ravenna. L’incidente è avvenuto la notte tra sabato e domenica, quando l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato soccorso nei pressi della stazione ferroviaria di Cervia e trasportato in ambulanza al pronto soccorso.

Dettagli dell’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’uomo ha aggredito un autista-soccorritore del 118 e un’infermiera a bordo dell’ambulanza. Il veicolo è stato costretto a fermarsi nei pressi del centro commerciale ESP a causa del parapiglia creatosi all’interno. I sanitari hanno immediatamente allertato il 112, e una pattuglia della radiomobile del NOR di Ravenna è intervenuta per scortare l’ambulanza fino al pronto soccorso locale.

Conseguenze e intervento delle forze dell’ordine

L’infermiera ha riportato lesioni alla mano e ha ricevuto una prognosi di tre giorni. L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile e trattenuto per la notte nella camera di sicurezza della caserma di via Sandro Pertini, in attesa del processo per direttissima. Si sottolinea che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza sarà accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.

