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Un uomo di 44 anni è stato salvato in extremis dalla Polizia di Stato, che ha impedito il compimento di un gesto estremo sul lungomare di Catania. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione di un cittadino e alla prontezza degli agenti del Commissariato “Borgo-Ognina”, che hanno agito con empatia e sangue freddo per mettere in salvo la persona in difficoltà.

La segnalazione e l’arrivo degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un cittadino ha contattato il numero unico di emergenza per segnalare la presenza di un uomo in stato di agitazione sulla scogliera del lungomare di Catania. L’uomo, visibilmente scosso, si era avvicinato pericolosamente al bordo degli scogli, lasciando intendere l’intenzione di compiere un gesto estremo gettandosi in mare.

L’intervento sul posto

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo-Ognina” sono giunti rapidamente sul luogo indicato. Hanno trovato l’uomo in piedi su uno scoglio, in equilibrio precario e in uno stato di profonda disperazione. La situazione appariva estremamente delicata e rischiosa, sia per l’uomo che per gli stessi agenti intervenuti.

La trattativa e il salvataggio

Gli agenti hanno adottato un approccio empatico, iniziando a parlare con l’uomo e cercando di instaurare un dialogo rassicurante. Si sono avvicinati con cautela, mantenendo un tono di voce calmo e cercando di trasmettere tranquillità. Nonostante i ripetuti tentativi di convincerlo a desistere, l’uomo sembrava determinato nelle sue intenzioni.

Approfittando di un momento di distrazione, i poliziotti hanno deciso di intervenire fisicamente: a rischio della propria incolumità, lo hanno afferrato per le braccia e trascinato di peso sul marciapiede, mettendolo così in salvo.

L’affidamento alle cure mediche

Una volta fuori pericolo, l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che hanno provveduto a prestargli l’assistenza necessaria. L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato una possibile tragedia e ha permesso di offrire all’uomo il supporto di cui aveva bisogno in quel momento di estrema fragilità.

Il racconto dell’uomo e il ruolo della Polizia

Grazie all’empatia e alla capacità di ascolto dimostrate dagli agenti, l’uomo ha trovato la forza di aprirsi e confidarsi. Ha raccontato di attraversare un periodo particolarmente difficile, segnato da una serie di eventi personali che lo avevano portato a uno stato di profonda disperazione.

IPA