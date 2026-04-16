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Un arresto per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Torino. Un giovane senegalese di ventiquattro anni è stato individuato e fermato dopo aver colpito con una bottiglia rotta un uomo di 44 anni durante una lite nei giardini “Madre Teresa di Calcutta”. L’episodio sarebbe scaturito da futili motivi, secondo quanto riferito dai testimoni.

Un arresto a Torino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto nella notte tra venerdì e sabato, a seguito di una segnalazione per una violenta lite avvenuta nei giardini pubblici di corso Giulio Cesare, a Torino.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti rapidamente sul posto dopo la chiamata di una donna che aveva assistito alla scena. Nei giardini “Madre Teresa di Calcutta” hanno trovato un uomo ferito alla testa e privo di sensi. La vittima, un cittadino gambiano di quarantaquattro anni, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco.

La dinamica dell’aggressione

Dalle prime ricostruzioni, la lite sarebbe nata per motivi banali e sarebbe poi degenerata in aggressione. L’autore avrebbe colpito la vittima al capo con una bottiglia di vetro rotta per poi darsi alla fuga.

Un negoziante della zona ha riferito agli agenti di una precedente discussione tra i due coinvolti, avvenuta poco prima dell’episodio violento.

Le ricerche e l’arresto

Le immediate ricerche nelle aree circostanti non hanno inizialmente portato all’individuazione del responsabile. Tuttavia, poco dopo, presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, il personale della Squadra Mobile di Torino ha notato un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dai testimoni.

Alla vista degli agenti il sospettato ha reagito con violenza, opponendo una forte resistenza e arrivando ad aggredire i poliziotti con spinte, strattoni e calci. Solo grazie all’intervento congiunto degli operatori, il giovane è stato bloccato e messo in sicurezza.

L’identificazione e le accuse

Condotto negli uffici della Questura, il ventiquattrenne senegalese ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile e oppositivo. Gli agenti lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre, sulla base delle testimonianze raccolte e delle evidenti tracce di sangue ancora presenti sui suoi abiti, l’uomo è stato anche denunciato per lesioni aggravate, poiché la vittima ha riportato una prognosi di 15 giorni.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito a una scena di violenza improvvisa nei giardini pubblici di Torino.

IPA