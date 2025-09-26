Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Bolzano, dove un cittadino albanese di 45 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, già condannato in Francia e in Italia, dovrà scontare una pena residua di 5 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di ieri, su ordine della Procura Generale della Repubblica di Trento – Sezione di Bolzano.

Operazione della Polizia di Stato: arrestato cittadino albanese

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato il cittadino albanese nei pressi della sua abitazione a Bolzano. L’uomo, residente da tempo in città, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Trento – Sezione di Bolzano, dovendo espiare una pena definitiva per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Una lunga vicenda giudiziaria tra Francia e Italia

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto il cittadino albanese affonda le radici in fatti accaduti in Francia. Il Tribunale di Chambery aveva condannato l’uomo a 12 anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente, la pena era stata riconosciuta anche in Italia, dove gli era stata inflitta una condanna a 7 anni di reclusione.

Mandato di arresto europeo e affidamento in prova

Nel 2023, per gli stessi fatti, il cittadino albanese era già stato arrestato su mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi. Tuttavia, l’estradizione verso la Francia non era mai stata eseguita, poiché l’uomo aveva richiesto e ottenuto di scontare la pena in Italia, in regime di affidamento in prova, in attesa della definizione della pena definitiva.

L’arresto e la detenzione presso la Casa Circondariale

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione. Dopo averlo rintracciato nei pressi della sua abitazione, il cittadino albanese è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bolzano, dove sconterà la pena residua di 5 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il ruolo della collaborazione internazionale

Il caso mette in evidenza l’importanza della collaborazione tra le autorità giudiziarie italiane e francesi nella lotta contro il traffico di droga e la detenzione ai fini di spaccio. L’arresto del cittadino albanese rappresenta un ulteriore passo avanti nel contrasto ai reati legati agli stupefacenti, grazie anche all’utilizzo di strumenti come il mandato di arresto europeo e la cooperazione tra le forze dell’ordine dei diversi Paesi.

Le fasi dell’operazione

L’operazione si è svolta in modo rapido e coordinato. Gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato i movimenti dell’uomo, riuscendo a rintracciarlo nei pressi della sua abitazione. Dopo aver completato gli atti di polizia giudiziaria, il cittadino albanese è stato associato alla Casa Circondariale, dove rimarrà per scontare la pena residua.

Le condanne e la pena residua

L’uomo era stato condannato in Francia a 12 anni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In Italia, la pena era stata riconosciuta in 7 anni. Dopo aver beneficiato di un periodo di affidamento in prova, ora dovrà scontare la pena residua di 5 anni, 2 mesi e 16 giorni di carcere.

La lotta al traffico di droga

Il caso dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e francesi, è stato possibile assicurare alla giustizia un soggetto già condannato per gravi reati legati agli stupefacenti.

Conclusioni

L’arresto del cittadino albanese a Bolzano rappresenta un importante risultato per la Polizia di Stato e per la Procura Generale della Repubblica di Trento. L’operazione conferma l’efficacia della cooperazione internazionale nella lotta contro i reati transnazionali e la determinazione delle autorità italiane nel garantire l’esecuzione delle pene anche nei confronti di soggetti condannati all’estero.

