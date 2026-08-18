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È stato eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia a Foligno, dove un uomo di 45 anni è stato fermato in flagranza dopo aver aggredito la compagna nella loro abitazione di Capodacqua. L’episodio, avvenuto nel cuore della notte, è stato motivato da gelosia e abuso di alcol.

L’intervento della Polizia e la fuga della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno alcuni giorni fa. Gli operatori sono intervenuti in una casa situata nella frazione di Capodacqua, dove una donna aveva richiesto aiuto dopo essere stata vittima di una violenta aggressione da parte del compagno.

Gli agenti sono arrivati sul posto nel cuore della notte, rispondendo a una richiesta d’emergenza. La vittima, una donna che presentava evidenti segni di percosse sul volto, è stata trovata in strada, dove si era nascosta dopo essere riuscita a fuggire dall’abitazione. La donna ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita improvvisamente mentre dormiva: il compagno, rientrato a casa in stato di ebbrezza, l’aveva prima insultata pesantemente e poi colpita ripetutamente, costringendola a rifugiarsi in bagno fino a quando non era riuscita a scappare.

La vittima è stata trasportata presso l’ospedale di Foligno, dove i medici le hanno diagnosticato lesioni personali giudicate guaribili in alcuni giorni. Le tumefazioni e i rigonfiamenti al volto hanno confermato la gravità dell’aggressione subita.

Un quadro di violenze ripetute

Nel corso delle dichiarazioni rese agli agenti, la donna ha spiegato che l’episodio non era isolato. Negli ultimi mesi, infatti, il compagno l’aveva già aggredita fisicamente in più occasioni, spesso sotto l’effetto dell’alcol. Oltre alle percosse, la donna ha riferito di aver subito insulti di ogni genere e minacce di morte, che sarebbero state messe in atto qualora avesse deciso di denunciare l’uomo. In un’occasione, la gelosia del compagno lo aveva portato a distruggere il telefono cellulare della donna, nel tentativo di isolarla e impedirle di raccontare a terzi la situazione di disagio vissuta.

L’arresto e i precedenti dell’uomo

Alla luce della gravità dei fatti, gli agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza del 45enne per maltrattamenti in famiglia, contestandogli anche il reato di lesioni personali. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, era stato in passato denunciato per rapina, guida in stato di ebbrezza, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Spoleto, il soggetto è stato immediatamente trasferito presso il carcere di Spoleto, dove attende l’udienza di convalida dell’arresto.

IPA