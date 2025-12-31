45enne latitante arrestato a Cremona, sfregiò più donne a Parma nel 2007 e fu coinvolto in una sparatoria
Arrestato a Cremona un cittadino rumeno latitante dal 2015, condannato per lesioni aggravate, violenza privata e detenzione di armi.
È stato arrestato un cittadino rumeno di 45 anni, destinatario di un ordine di carcerazione definitivo per lesioni aggravate, violenza privata e detenzione di armi e munizioni. L’uomo, latitante dal 2015, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato in un motel nei pressi di Cremona, dopo essere stato condannato per fatti avvenuti tra Parma e Cremona nel 2007.
I reati contestati e la condanna definitiva
L’arrestato era destinatario di un ordine di carcerazione definitivo che prevedeva una pena di 8 anni e 8 mesi di reclusione. Le accuse a suo carico riguardano gravi episodi di lesioni aggravate, violenza privata e detenzione illegale di armi e munizioni. I fatti risalgono al 2007, quando, a Parma, l’uomo aveva ferito alcune donne con un coltello, provocando loro sfregi permanenti al volto. Pochi giorni dopo, a Cremona, era stato coinvolto in una sparatoria e trovato in possesso di armi e munizioni detenute illegalmente.
La latitanza e la cattura
Dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna, il cittadino rumeno si era reso irreperibile dal 2015, facendo perdere le proprie tracce e sfuggendo all’esecuzione della pena. La sua latitanza è terminata nei giorni scorsi, quando gli agenti della Squadra Volanti sono riusciti a rintracciarlo e a procedere all’arresto presso un motel nei pressi di Cremona.
Perquisizione e ulteriori contestazioni
Durante l’operazione di cattura, la Polizia ha effettuato una perquisizione sia nella stanza del motel occupata dall’uomo sia nell’autovettura a noleggio utilizzata per gli spostamenti. Nel bagagliaio dell’auto è stata rinvenuta un’accetta, mentre nella stanza è stata trovata una modica quantità di cocaina. Per questi motivi, il cittadino rumeno è stato anche denunciato in stato di libertà per detenzione di strumenti atti all’offesa e sanzionato ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90 in relazione al possesso di sostanze stupefacenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.