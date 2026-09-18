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45.000 euro sono stati restituiti a un’anziana dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese. Il denaro era stato sottratto nel settembre 2025 tramite tecniche di smishing e frode informatica, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Restituiti 45.000 euro sottratti con smishing

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il provvedimento di restituzione ha riguardato una somma di 45.000 euro che era stata sottratta a una donna anziana residente a Roma. Il raggiro è avvenuto attraverso lo smishing, una particolare forma di truffa informatica perpetrata tramite SMS o messaggistica istantanea. In questi casi, i criminali si fingono enti affidabili, come banche o corrieri, con l’obiettivo di ottenere dati personali o denaro dalle vittime.

Indagini coordinate tra Roma e Salerno

L’operazione è stata eseguita dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese su delega della Procura della Repubblica di Salerno. Le indagini si sono concentrate sul contrasto alle truffe aggravate e alle estorsioni ai danni di persone particolarmente vulnerabili, come gli anziani. L’azione investigativa ha permesso di individuare la dinamica del raggiro e di restituire la somma sottratta alla vittima.

Il metodo del “finto nipote” e la misura cautelare a Napoli

Solo pochi giorni prima, nell’ambito di un’altra indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese avevano eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli nei confronti di due indagati partenopei. I soggetti sono gravemente indiziati, in concorso tra loro e con altri complici ancora ignoti, di aver commesso truffa aggravata, sostituzione di persona e indebito utilizzo di carte di credito/pagamento, reati previsti dagli articoli 81, 110, 494, 640 e 493-ter del codice penale.

Ricostruito il modus operandi dei malviventi

Le indagini, avviate grazie all’analisi dei tabulati telefonici e all’esame dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire il consolidato e spregiudicato metodo del “finto nipote”. I malviventi, sfruttando i sentimenti delle vittime e approfittando della loro temporanea condizione di isolamento e fragilità, hanno simulato telefonicamente situazioni di grave e imminente pericolo riguardanti figli o nipoti. In questo modo, sono riusciti a convincere gli anziani a consegnare denaro e oggetti preziosi, per un totale di circa 20.000 euro.

Inoltre, i malviventi hanno sottratto il bancomat a una delle vittime, effettuando prelievi fraudolenti in pochi minuti per altri 2.000 euro circa. Questi episodi dimostrano la rapidità e l’organizzazione con cui i truffatori agiscono, sfruttando ogni occasione per colpire le persone più indifese.

Il fenomeno delle truffe agli anziani: un allarme sociale

Il caso di Roma si inserisce in un quadro più ampio di truffe e estorsioni che colpiscono soprattutto le persone anziane, spesso sole e più facilmente raggirabili. Le forze dell’ordine invitano a prestare la massima attenzione a telefonate, messaggi e richieste sospette, e a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio alle autorità competenti.

IPA