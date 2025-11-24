Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 18 arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Parioli, che ha portato alla luce un gruppo criminale responsabile di una lunga serie di furti e rapine in abitazioni e esercizi commerciali. Le misure cautelari sono state eseguite su ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Roma e del Tribunale per i Minorenni di Perugia, a seguito di indagini avviate dopo una rapina avvenuta nel quartiere Nomentano nel settembre 2024 e concluse nell’aprile 2025.

Le indagini e le ordinanze di arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto l’esecuzione di 17 ordinanze di custodia cautelare (di cui 15 in carcere e 2 ai domiciliari) emesse dal G.I.P. di Roma, oltre a un’ulteriore ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Perugia che ha disposto l’arresto di un minorenne. Gli indagati, per la maggior parte senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili di almeno 46 episodi tra furti e rapine, oltre a reati collegati come sequestro di persona, ricettazione, danneggiamento e incendio.

Un gruppo criminale organizzato e pericoloso

L’indagine, avviata dopo una rapina in abitazione nel quartiere Nomentano, si è sviluppata attraverso intercettazioni telefoniche, telecamere investigative, analisi dei tabulati e numerosi servizi di osservazione e pedinamento. Gli investigatori hanno così raccolto gravi elementi indiziari sull’esistenza di una banda dedita a reati predatori sia in abitazioni private che in esercizi commerciali. Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Roma e Rieti, mentre due donne sono state poste ai domiciliari con controllo elettronico e il minorenne trasferito presso l’Istituto di detenzione per minori “Virginia Agnelli” di Roma.

Precedenti provvedimenti e dinamiche criminali

Le misure cautelari odierne si aggiungono ad altri 11 provvedimenti restrittivi già adottati nel corso dell’indagine: 7 fermi di indiziato di delitto, 1 arresto in flagranza di reato e 2 ordini di carcerazione per esecuzione pena. Nonostante le azioni delle forze dell’ordine, la banda ha dimostrato una notevole capacità di riorganizzazione, arruolando nuovi membri e continuando a colpire con rapidità e determinazione.

Le modalità dei colpi e le vittime

Le investigazioni hanno evidenziato come il gruppo fosse specializzato in rapine in abitazione, spesso ai danni di persone anziane, sorprese mentre dormivano o guardavano la televisione e minacciate, talvolta anche con armi da fuoco, per costringerle a consegnare denaro e oggetti di valore. In alcuni casi, le vittime sono state anche aggredite fisicamente: una donna anziana del quartiere Eur è stata picchiata e ricoverata in ospedale, mentre un’altra residente nel quartiere Trieste è stata chiusa in casa per quasi due ore dopo essere stata rapinata. Un giovane di Torre Spaccata è stato invece minacciato con un coltello e costretto a consegnare i propri averi mentre riposava.

Colpi seriali e mezzi utilizzati

Gli indagati, utilizzando auto a noleggio intestate a prestanome o veicoli rubati, sono riusciti in alcuni casi a compiere fino a tre colpi in un solo giorno. Il bottino consisteva in denaro contante, gioielli e beni di valore di ogni genere. Oltre alle abitazioni, la banda ha preso di mira esercizi commerciali come sale giochi e bar/tabacchi, soprattutto nel quartiere Casilino, dove sono state asportate macchine cambiamonete contenenti migliaia di euro. In uno degli episodi, è stato rubato anche un veicolo di lusso, poi incendiato per cancellare le tracce dopo essere stato utilizzato per scopi illeciti.

La rapina al supermercato e la regia dal carcere

Tra i numerosi episodi contestati figura anche una rapina in un supermercato della provincia di Roma, dove gli autori hanno sottratto l’incasso minacciando il personale. Le indagini hanno permesso di accertare che il colpo sarebbe stato organizzato nei minimi dettagli con la regia telefonica di un uomo di etnia rom, detenuto presso il carcere di Regina Coeli.

Il ruolo del campo nomadi e la spartizione dei proventi

Gli indagati, dopo aver commesso i reati, facevano rientro all’interno di un campo nomadi dove si dividevano il denaro e i beni sottratti. Durante i colpi, rimanevano in costante contatto telefonico con i complici, ricevendo aggiornamenti in tempo reale dal “palo” posizionato all’esterno. Le intercettazioni hanno permesso agli investigatori di ascoltare, in alcune occasioni, anche le voci delle vittime, aumentando il senso di allarme sociale legato a queste azioni criminali.

