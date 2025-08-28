Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato in autostrada e arrestato per spaccio di stupefacenti nei pressi di Parma. Un uomo, destinatario di un mandato d’arresto internazionale emesso ad aprile, è stato individuato e tratto in arresto durante un controllo di routine sull’autostrada A15, nell’area di servizio Medesano Est. L’arresto è stato eseguito dalla Sottosezione Polizia Stradale di Berceto, con il supporto della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Parma.

Il controllo in autostrada: come è avvenuto l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta durante un’attività di vigilanza stradale ordinaria. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Berceto hanno fermato un’autovettura con targa italiana nell’area di servizio Medesano Est, sull’autostrada A15. A bordo del veicolo viaggiavano due cittadini stranieri, entrambi muniti di documenti spagnoli.

Le verifiche sui documenti e la scoperta del mandato

Durante il controllo, gli agenti hanno proceduto a verificare l’identità dei passeggeri. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che sul passeggero, un uomo di 46 anni, pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria Italiana. Il mandato, di carattere internazionale, era stato spiccato nel mese di aprile di quest’anno.

La condanna per spaccio e la sentenza del Tribunale di Modena

Le indagini hanno rivelato che l’uomo era destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di Modena. La pena prevedeva 1 anno, 7 mesi e 14 giorni di reclusione per il reato di spaccio di stupefacenti. Dopo la conferma dell’identità e la verifica della condanna, gli agenti hanno proceduto all’arresto.

Il trasferimento in carcere e le procedure successive

Al termine degli accertamenti, svolti anche con il supporto della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Parma, il fermato è stato condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo. L’uomo è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle successive procedure legali.

Il contesto: controlli e sicurezza sulle strade

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte quotidianamente dalla Polizia Stradale sulle principali arterie di comunicazione. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli utenti della strada e contrastare fenomeni di criminalità che possono avere ripercussioni anche a livello internazionale.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

Il successo dell’operazione è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, in particolare tra la Sottosezione Polizia Stradale di Berceto e la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Parma. L’arresto testimonia l’efficacia delle sinergie operative e l’importanza dei controlli incrociati sui documenti dei cittadini stranieri in transito sul territorio nazionale.

