Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cittadino egiziano di 46 anni è stato arrestato a Milano, nella zona Portello, ai fini dell’estradizione per un tentato omicidio avvenuto nel 2016. L’uomo, condannato in Egitto a 25 anni di carcere, è stato individuato dopo gli accertamenti della Polizia di Stato sulla segnalazione internazionale a suo carico.

La ricerca internazionale dopo l’omicidio in Egitto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto provvisorio è stato eseguito lo scorso fine settimana. Il cittadino era destinatario di un ordine emesso dall’autorità giudiziaria egiziana e ricercato attraverso i canali INTERPOL. Il provvedimento riguarda un tentato omicidio commesso nel novembre 2016 nel distretto di Shebin El-Kom, nel Governatorato di Menofia.

Secondo quanto riportato nell’ordine internazionale, dopo una lite l’uomo avrebbe agito insieme a un’altra persona: la vittima sarebbe stata immobilizzata e colpita al collo con un coltello a scatto. Per quel fatto è intervenuta la condanna a 25 anni di reclusione.

Gli accertamenti a Milano

L’individuazione è stata il risultato della collaborazione tra il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e la Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Milano. Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità egiziane tramite INTERPOL, il Servizio ha svolto verifiche nelle banche dati interforze.

L’esame delle generalità, del documento di viaggio e della fotografia associata alla segnalazione ha fatto emergere una possibile corrispondenza con una persona presente sul territorio milanese. Gli elementi sono stati condivisi con la Squadra Mobile, che ha avviato ulteriori accertamenti.

Gli investigatori hanno ricostruito l’identità usata in Italia dal ricercato, verificato i suoi diversi alias e individuato il domicilio. L’uomo è stato quindi rintracciato in un’abitazione nella zona Portello e arrestato. I successivi riscontri fotodattiloscopici hanno confermato che si trattava della persona indicata nel provvedimento internazionale.

La procedura estradizionale

Dopo gli adempimenti di legge e la garanzia delle facoltà previste dall’ordinamento, l’arrestato è stato condotto alla Casa circondariale Francesco Di Cataldo e messo a disposizione della Corte d’Appello. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria competente; l’arresto resta soggetto alle verifiche previste nell’ambito della procedura estradizionale.

La Polizia ha sottolineato il ruolo della cooperazione tra le strutture centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e della collaborazione internazionale nel contrasto alla criminalità transnazionale e nella localizzazione di latitanti ricercati all’estero.