Un arresto a Padova, dove un cittadino gambiano di 47 anni è stato fermato per furto aggravato. L’uomo è stato arrestato martedì 1 luglio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Padova, in seguito a un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. Il cittadino gambiano dovrà scontare una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione e pagare una multa di 1.300 euro.

La scoperta durante le procedure di fotosegnalamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 47enne si era presentato presso l’Ufficio Immigrazione per espletare le procedure di fotosegnalamento per il sistema EURODAC. Durante l’identificazione, gli agenti hanno scoperto l’esistenza dell’ordine di carcerazione a suo carico. Immediatamente, è stato richiesto l’intervento delle Volanti, che hanno proceduto all’arresto.

Il furto del 2020

L’ordine di esecuzione per la carcerazione è legato a una sentenza irrevocabile dell’ottobre 2024, che ha condannato il cittadino gambiano per un furto aggravato avvenuto nell’aprile 2020. In quell’occasione, l’uomo si era introdotto furtivamente in un’abitazione a Padova, approfittando del sonno dei proprietari e forzando una finestra. All’interno, aveva rubato portafogli, denaro, bancomat, documenti e un telefono cellulare. Sorprendentemente, i coniugi si erano svegliati e avevano affrontato l’intruso, che era fuggito gettando momentaneamente la refurtiva nel giardino.

Precedenti penali e altre attività illecite

Il 47enne era già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Nel gennaio 2020, era stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, nell’aprile dello stesso anno, per ricettazione di beni di sospetta provenienza furtiva. Inoltre, nell’aprile 2019, era stato denunciato per un tentato furto in abitazione a Minerbe, in provincia di Verona.

Occupazione abusiva e violazione delle norme

Il cittadino gambiano aveva anche partecipato all’occupazione abusiva dei giardini dell’ex scuola comunale “Gabelli” il 1° giugno 2020, insieme ad altri cittadini extracomunitari e membri del C.S.O. “Pedro”. In quell’occasione, i partecipanti avevano dichiarato l’intenzione di rimanere stabilmente nell’area, montando tende da campo in violazione delle norme sull’ordine pubblico e sull’occupazione di suolo pubblico.

Conclusione delle procedure e detenzione

Conclusi gli adempimenti, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa di Reclusione di Padova “Due Palazzi”, dove dovrà scontare la condanna di 4 anni e 4 mesi di reclusione.

