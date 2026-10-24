47enne trovato carbonizzato in un'auto in fiamme alla Plaia vicino Catania, non si esclude l'omicidio

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È un giallo, per ora, quanto accaduto nei pressi dei lidi balneari della Plaia, a Catania. Il corpo di un 47enne è stato trovato carbonizzato all’interno di una Ford Ka in fiamme. L’allarme è scattato intorno alle 14 di sabato 24 ottobre, quando i carabinieri hanno notato l’incendio mentre perlustravano l’area in moto. Per il momento gli investigatori non escludono alcuna pista, dall’omicidio al gesto volontario.

Uomo trovato carbonizzato in un’auto in fiamme

Gli accertamenti sono ancora in corso. Come anticipato, intorno alle 14 una pattuglia di carabinieri stava transitando in moto lungo la zona dei lidi della Plaia, a Catania, quando ha notato il veicolo in fiamme.

I militari hanno appurato che si trattava di una Ford Ka e hanno prontamente allertato i vigili del fuoco che si sono precipitati presso il luogo interessato, non lontano dal mare.

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All’interno dell’auto era presente il cadavere carbonizzato di un uomo. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Catania Today, si tratterebbe di un 47enne.

Il veicolo era parcheggiato in una strada secondaria nei pressi di viale Kennedy. Sul posto sono arrivati anche i militari del Reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.

Le indagini sul giallo della Plaia di Catania

Ancora, sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche gli esperti della Sezione Investigazioni Scientifiche che si sono subito messi all’opera con gli opportuni rilievi.

Infine, sono arrivati i medici legali per i primi accertamenti sul cadavere, insieme ad alcuni congiunti della vittima contattati dalle forze dell’ordine.

Le prime ipotesi

Catania Today scrive che, per il momento, i carabinieri accorsi sul posto non escludono alcuna ipotesi, dall’omicidio al gesto volontario.

Non si esclude nemmeno l’incidente. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2025 un fatto analogo ha avuto luogo a Sermoneta (Latina): il corpo di un 25enne, Francesco Loverso, era stato trovato carbonizzato all’interno della Fiat 500 della madre di fronte alla stazione ferroviaria. Ancora oggi la famiglia chiede la verità per la misteriosa morte del giovane, sulla quale indagano i carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Antonio Priamo.