48enne di Bari ricercato in Spagna arrestato in struttura a Lecce grazie all'alert "Alloggiati Web"
Un 48enne di Bari è stato arrestato a Lecce su mandato internazionale per truffa, grazie a un alert dei sistemi informatici di polizia.
Un arresto internazionale è stato eseguito nella mattinata dell’8 agosto 2026 a Lecce, dove un uomo di 48 anni originario di Bari è stato fermato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un mandato emesso dalle autorità spagnole per truffa. L’operazione è stata resa possibile grazie all’incrocio di dati tra il sistema “Alloggiati Web” e il database Schengen.
L’arresto grazie ai sistemi informatici
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, un 48enne barese, è stato localizzato in una struttura ricettiva della provincia di Lecce. La sua presenza è stata segnalata da un “alert” generato dal sistema “Alloggiati Web”, che monitora gli ospiti delle strutture alberghiere, e dal database Schengen, che raccoglie le segnalazioni internazionali di persone ricercate.
Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Otranto sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto la segnalazione. Hanno proceduto all’arresto provvisorio ai fini estradizionali, agendo d’iniziativa come previsto dalla normativa internazionale in materia di cooperazione di polizia.
Una volta completate le formalità di rito e le comunicazioni di legge al Presidente della Corte d’Appello e al Ministero della Giustizia, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per le procedure di estradizione verso la Spagna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.