48enne morta cadendo dal balcone a Bologna, la polizia cerca il compagno: l'avrebbe maltrattata in passato

La polizia sta cercando il compagno di Tania Bellinetti, la 48enne rinvenuta cadavere da alcuni residenti. La donna è morta dopo essere precipitata dal terzo piano della palazzina di via Tolstoj, a Bologna, in cui viveva insieme all’uomo. Secondo le indiscrezioni il 38enne sarebbe stato visto allontanarsi dall’appartamento dopo il fatto.

Si cerca il compagno di Tania Bellinetti

Sarebbe stato visto allontanarsi dall’appartamento dopo la morte della compagna. Repubblica scrive che la polizia è sulle tracce del 38enne di origini nordafricane, compagno e convivente di Tania Bellinetti, che ha fatto perdere le sue tracce dopo l’episodio.

Gli inquirenti vogliono capire cosa sia successo intorno alle 18 di martedì 8 aprile: l’uomo dovrà chiarire se la morte della donna sia stato un incidente, un gesto volontario o il tragico epilogo di un momento di tensione.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà La polizia cerca il compagno di Tania Bellinetti, la 48enne morta dopo essere caduta dal balcone della sua casa a Bologna

Secondo gli amici Tania Bellinetti sarebbe stata una donna solare e amante della vita, e sul suo profilo non mancano le manifestazioni di cordoglio.

La donna aveva due figli. Per la morte della 48enne la Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma per il momento nessuno sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati.

Morta dopo una caduta dal balcone di casa

Martedì 8 aprile alcuni residenti hanno dato l’allarme dopo aver rinvenuto il cadavere di Tania Bellinetti sull’asfalto, sotto la palazzina di via Tolstoj 4, nel quartiere Barca di Bologna.

La donna è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione, al terzo piano della stessa palazzina. Nelle prime fasi delle indagini si è parlato di un suicidio, ma da giovedì 10 aprile la vicenda ha assunto i contorni del giallo.

I presunti maltrattamenti

Repubblica scrive che il compagno della donna, ora ricercato, già in passato avrebbe ricevuto un ammonimento dal questore per presunti maltrattamenti.

Le indagini non si fermano: gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del femminicidio. Non si esclude, ad esempio, che Tania Bellinetti sia stata spinta oltre il parapetto. L’appartamento in cui la coppia viveva è stato posto sotto sequestro.