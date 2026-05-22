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Un arresto internazionale è stato eseguito nelle scorse ore a Roma, dove un cittadino iracheno di 48 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato. L’uomo, ricercato dalle autorità belghe per reati in materia di stupefacenti e economico-finanziari, è stato individuato in una struttura ricettiva della Capitale e condotto in carcere, dove attende l’estradizione.

L’individuazione dell’uomo e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e le autorità del Belgio. L’arresto è avvenuto dopo che un alert partito da via Calatafimi ha segnalato una presenza sospetta alla sala operativa della Questura di Roma.

Il cittadino iracheno, di 48 anni, aveva tentato di confondersi tra gli ospiti di un hotel della Capitale, progettando una permanenza di poche ore. Secondo la ricostruzione degli agenti del Commissariato di P.S. Esquilino, l’uomo aveva pianificato una “toccata e fuga”, probabilmente per evitare di essere rintracciato durante la sua fuga internazionale.

Le verifiche effettuate dagli agenti in fase di check-in hanno permesso di accertare che il soggiorno fosse stato prenotato per un tempo molto breve. Gli operatori di polizia sono così intervenuti direttamente nella stanza dell’hotel, sorprendendo il ricercato mentre riposava insieme alla compagna, ignaro di essere stato localizzato.

Il mandato di arresto europeo e la condanna

Una volta identificato, il quarantottenne è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato di P.S. Viminale. Qui gli è stato notificato un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe, in seguito a una condanna per reati in materia di stupefacenti e economico-finanziari. L’uomo dovrà scontare una pena di 5 anni di reclusione.

Attualmente si trova ristretto nel carcere di Regina Coeli, in attesa che venga definita la procedura di estradizione verso il Belgio.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria competente in sede d’appello. Le forze dell’ordine hanno sottolineato che tutte le evidenze investigative raccolte si riferiscono alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, per l’indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

IPA