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A Pozzano, località tra Castellammare di Stabia e la penisola sorrentina, in provincia di Napoli, qualcuno grida, chiede aiuto disperatamente. Passano alcuni runner, sentono la voce di un uomo, ma non riescono a capire da dove provenga. Sulle loro teste uno strapiombo roccioso. Compongono il 112. Qualche minuto più tardi arriva una pattuglia della compagnia di Sorrento. I militari seguono la voce e vedono un uomo, in bilico su uno spuntone di roccia. È lontano, in alto, a centinaia di metri. Si tratta di un 48enne di Vico Equense, scomparso da circa 3 giorni. Minaccia di lanciarsi nel vuoto. I carabinieri provano a farlo ragionare. Dopo un primo approccio fatto di rassicurazioni, lo raggiungono e lo bloccano. Un movimento sbagliato e sarebbero finiti nel crepaccio. La situazione rimane in stallo per oltre 30 minuti, tre militari sono stretti attorno al 48enne, a un passo dal baratro. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, l’uomo viene imbragato e portato in salvo.