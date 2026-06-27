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Eseguito un arresto per tentata estorsione nel quartiere Parella di Torino: un cittadino italiano di 49 anni è stato fermato dopo aver cercato di mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”, tentando di ottenere denaro da un giovane automobilista con modalità aggressive e intimidatorie.

La dinamica della truffa e il comportamento dell’indagato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel quartiere Parella di Torino. Tutto è iniziato con una telefonata di emergenza da parte di un ragazzo, il quale ha segnalato la presenza di un uomo a bordo di un’auto grigia che pretendeva la consegna immediata di denaro, sostenendo che il giovane avesse danneggiato lo specchietto retrovisore del suo veicolo.

Gli agenti del Commissariato di P.S. San Secondo, già a conoscenza di episodi simili riconducibili allo stesso veicolo, sono intervenuti rapidamente nella zona indicata. Durante l’operazione, hanno mantenuto un costante contatto telefonico con la vittima, per garantirne la sicurezza e monitorare i movimenti del presunto truffatore.

Nel frattempo, l’uomo segnalato ha assunto un atteggiamento sempre più aggressivo e minaccioso nei confronti del ragazzo. Ha insistito nella richiesta di denaro, esercitando ulteriori pressioni con ripetuti colpi di clacson e pugni contro il finestrino dell’auto della vittima, nel tentativo di costringerlo a fermarsi.

L’individuazione e il fermo del sospettato

La Polizia ha individuato l’auto segnalata mentre inseguiva la persona offesa. Approfittando di un rallentamento del traffico all’incrocio tra corso Lecce e corso Appio Claudio, gli agenti hanno bloccato il veicolo e identificato il conducente, un uomo italiano di 49 anni.

A seguito della perquisizione personale e veicolare, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato due frammenti grezzi in gomma nera all’interno della portiera lato conducente. Questi materiali sono risultati compatibili con quelli utilizzati per simulare un impatto e lasciare graffi riconducibili a un contatto accidentale. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di verificare che, per portare a termine la truffa, l’uomo aveva effettivamente danneggiato la calotta dello specchietto retrovisore dell’auto della vittima.

L’autovettura utilizzata per la commissione del reato è stata sottoposta a sequestro penale e affidata a una custodia giudiziale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’arresto e la situazione giudiziaria

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

IPA