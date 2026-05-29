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Eseguito un arresto nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Un cittadino marocchino di 49 anni, latitante da oltre due anni, è stato fermato dagli agenti dopo una segnalazione di lite violenta. L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel 2024, dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione e pagare una pena pecuniaria di 10.500 euro. È stato inoltre denunciato per resistenza e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

L’identificazione e il tentativo di fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da una chiamata alla Centrale Operativa. Una donna, preoccupata per la propria sicurezza, si è rifugiata in cucina e ha segnalato una lite violenta in corso tra il cittadino marocchino e la compagna di quest’ultimo, all’interno di un appartamento situato nel quartiere Madonna di Campagna di Torino.

Gli agenti del Commissariato di P.S. San Donato sono intervenuti rapidamente, sorprendendo l’uomo mentre lasciava in fretta lo stabile, visibilmente nervoso e con una ferita al braccio. Alla richiesta di chiarimenti, il soggetto ha fornito versioni discordanti dei fatti, tentando di eludere il controllo. Successivamente, ha cercato di fuggire verso via Breglio, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento dagli agenti.

Le false generalità e la scoperta della latitanza

Una volta accompagnato presso gli uffici della Questura, il cittadino marocchino ha cercato di nascondere la propria identità fornendo false generalità. Tuttavia, grazie ai rilievi foto-segnaletici e agli accertamenti dattiloscopici, la Polizia è riuscita a risalire alla sua vera identità. Le verifiche hanno permesso di accertare che l’uomo era destinatario di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione, emesso nel 2024 dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Torino.

L’arresto e le accuse

Il quarantanovenne, risultato latitante da oltre due anni, è stato arrestato in esecuzione del provvedimento giudiziario. Oltre all’arresto, l’uomo è stato denunciato per resistenza e false attestazioni a Pubblico Ufficiale. Dovrà scontare quasi 3 anni di reclusione e pagare una sanzione di 10.500 euro.

IPA