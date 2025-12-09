Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Aggressione presso la Guardia Medica di Novara, dove un uomo di 49 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver attaccato gli agenti intervenuti per sedare una lite. L’uomo, residente a Novara e già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio in seguito a una richiesta insistente di psicofarmaci senza prescrizione.

La richiesta di psicofarmaci e l’inizio della lite

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata del 6 dicembre presso la Guardia Medica di Novara. L’allarme è stato lanciato intorno alle 22.40 da uno dei medici presenti, che ha richiesto l’intervento delle Volanti a causa di un paziente in evidente stato di agitazione e alterazione.

Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti, il 49enne si è presentato presso la struttura sanitaria pretendendo la consegna di due psicofarmaci, pur non essendo in possesso di alcuna prescrizione specialistica. Al rifiuto del medico di procedere senza la documentazione necessaria, l’uomo ha iniziato a inveire contro il personale sanitario, accusandolo di non svolgere adeguatamente il proprio lavoro.

L’arrivo della Polizia e l’escalation della tensione

All’arrivo delle Volanti, la situazione è apparsa subito fuori controllo: il paziente parlava a voce molto alta, interrompeva costantemente medici e operatori e si rifiutava categoricamente di lasciare i locali della Guardia Medica. Gli agenti hanno tentato ripetutamente di riportare la calma, spiegando che senza una ricetta non era possibile consegnare i farmaci richiesti.

Il rifiuto di lasciare la struttura e la colluttazione

Nonostante i tentativi di mediazione, il 49enne ha continuato a opporsi, arrivando a sedersi su una barella e togliersi il cappotto, dichiarando l’intenzione di restare nella struttura fino a quando non avesse ottenuto la prescrizione medica. Quando uno degli agenti ha provato a invitarlo ad uscire in modo pacifico, l’uomo si è avvicinato con atteggiamento aggressivo, cercando più volte il contatto fisico.

L’intervento degli agenti e le conseguenze

Dopo ulteriori tentativi falliti di mediazione, gli agenti hanno deciso di procedere con l’applicazione dei dispositivi di contenimento. Ne è scaturita una colluttazione particolarmente violenta: il 49enne ha iniziato a sbracciare, spintonare e scalciare nel tentativo di sottrarsi al controllo, arrivando anche a rovesciare una scrivania con computer e telefono.

Feriti e sospensione del servizio

A causa della violenza dell’aggressione, tre agenti hanno riportato lesioni che hanno richiesto diversi giorni di prognosi. L’attività della Guardia Medica è stata temporaneamente sospesa fino al termine dell’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto dell’uomo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ai danni degli agenti e interruzione di pubblico servizio. L

