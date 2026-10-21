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Un uomo di 49 anni è stato arrestato nel centro di Torino con le accuse di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Il soggetto è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta: dopo aver rivolto insulti e minacce ai passanti, l’uomo ha tentato di scagliarsi contro gli agenti di polizia intervenuti sul posto.

L’intervento in piazza Vittorio Veneto, a Torino

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi in seguito a una chiamata al 112. La segnalazione riguardava un uomo molesto all’interno di un bar in piazza Vittorio Veneto, a Torino, in evidente stato di alterazione alcolica e intento a inveire contro chi passava.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, arrivati sul posto, hanno individuato il 49enne. Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha perso il controllo e ha rivolto loro gravi minacce.

La reazione al controllo di Polizia

Quando gli agenti hanno cercato di sottoporlo a controllo, il cittadino ha opposto violenta resistenza: li ha spintonati e ha provato a colpirli con un ombrello e con un pugno al volto.

Ha anche assunto una posizione di guardia simile a quella usata nella boxe. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sull’auto di servizio; durante il tragitto, l’uomo ha colpito ripetutamente il divisorio in plexiglass.

L’arresto e i provvedimenti

L’uomo, già destinatario di un Ordine del Questore che gli imponeva di lasciare il territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.

Gli è stata contestata anche l’ubriachezza molesta e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato accompagnato nella casa circondariale locale Lorusso Cotugno, come precisa Torino Cronaca.

IPA