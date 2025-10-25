Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 5 arresti e 5 denunce il bilancio dell’operazione “Dark Seeder” condotta dalla Polizia di Stato contro la pedopornografia online. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha portato al sequestro di materiale informatico utilizzato per la detenzione e la distribuzione di contenuti illeciti.

Operazione “Dark Seeder”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino ha concluso un’importante indagine volta a tutelare i minori dalla pedopornografia online. L’attività investigativa è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.) e si è svolta anche sotto copertura, permettendo di individuare 22 posizioni sospette per aver condiviso e scaricato file, immagini e video di pornografia minorile.

Le indagini e il coordinamento tra le forze dell’ordine

L’operazione ha visto la collaborazione tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, il C.O.S.C. Milano e le Sezioni Operative di Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Novara, Savona e Vercelli. L’esecuzione dei decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Torino, ha portato all’arresto in flagranza di 5 soggetti: 4 nel capoluogo torinese e 1 a Novara.

Chi sono gli arrestati e i materiali sequestrati

Gli arrestati, di età compresa tra 30 ed 61 anni, sono stati trovati in possesso di contenuti di sfruttamento minorile di varia natura. In alcuni casi, il materiale sequestrato riguardava anche violenze sessuali su bambini molto piccoli e contenuti particolarmente cruenti e violenti, noti come “gore”. In una delle perquisizioni, uno degli indagati è stato sorpreso mentre stava divulgando il materiale proibito, motivo per cui è stato arrestato anche per diffusione di contenuti illeciti.

Le denunce e il materiale informatico sequestrato

Oltre ai 5 arresti, altre 5 persone sono state denunciate in stato di libertà. A carico sia degli arrestati che dei denunciati, la Polizia ha sequestrato un ingente quantitativo di materiale informatico, che sarà sottoposto ad approfondite analisi per accertare l’entità e la natura dei contenuti illeciti.

Polizia