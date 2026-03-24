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È di cinque arresti e oltre 40 tonnellate di tabacco sequestrate il bilancio di una vasta operazione internazionale contro il contrabbando, coordinata dall’Ufficio del Procuratore pubblico europeo (EPPO) di Torino. L’indagine, denominata “Borotalco“, ha portato alla luce una complessa organizzazione criminale transnazionale con base nel Regno Unito e ramificazioni in diversi Paesi europei, africani e asiatici. L’operazione, condotta tra Italia, Francia, Polonia, Svizzera e Regno Unito, è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra numerose autorità nazionali e internazionali.

Le origini dell’indagine e la scoperta della rete criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta è partita dall’analisi di movimenti sospetti di container nel porto di Genova. Questi controlli hanno permesso di individuare un’organizzazione dedita al contrabbando di tabacco, che sfruttava rotte marittime e commerciali studiate per eludere i controlli doganali. La base operativa era situata nel Regno Unito, ma i collegamenti si estendevano in Europa, Africa e Asia.

Le modalità del traffico illecito

Il tabacco veniva dichiarato come proveniente da Armenia, Dubai e Spagna, per poi essere introdotto in Italia attraverso il porto di Genova. Le rotte utilizzate attraversavano diversi Paesi, tra cui Georgia, Kenya, Paesi Bassi e Turchia, con l’obiettivo di nascondere la reale origine della merce e aggirare i controlli delle autorità. L’organizzazione aveva creato una rete di complici in questi Stati, assicurando così il passaggio sicuro delle spedizioni verso il mercato nero europeo.

Il ruolo delle società e dei magazzini italiani

Una società situata nell’area di Genova sarebbe stata utilizzata per gestire le notifiche di spedizione nelle procedure doganali, evitando così le ispezioni. Questa stessa società metteva a disposizione magazzini nella provincia di Alessandria, nei pressi del porto, per lo scarico e lo stoccaggio del tabacco di contrabbando. Nei magazzini venivano anche conservati materiali utilizzati per coprire il carico illecito, rendendo più difficile l’individuazione da parte delle forze dell’ordine.

Le tecniche di occultamento e la frode documentale

Per mascherare la natura delle spedizioni, le merci venivano dichiarate come materiali da costruzione, mentre le scatole di sigarette erano nascoste all’interno dei container, spesso utilizzando doppi fondi. Inoltre, uno specialista informatico della Campania avrebbe creato e gestito siti web ed email falsi per nascondere l’identità dei destinatari nei documenti doganali. L’organizzazione si avvaleva anche di piattaforme di comunicazione criptate per evitare i controlli delle forze dell’ordine.

Arresti e sequestri: i numeri dell’operazione

Su richiesta dell’EPPO, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha disposto la custodia cautelare per cinque sospettati, arrestati in Italia, Regno Unito e Polonia. Contestualmente, sono stati sequestrati beni per circa 2,5 milioni di euro. Nel corso delle attività investigative, erano già state sequestrate circa 41 tonnellate di sigarette, con una perdita stimata per dazi doganali, accise e IVA superiore a 10 milioni di euro. Il valore di mercato in Italia della merce sequestrata è stato stimato intorno ai 15 milioni di euro, cifra che avrebbe potuto raddoppiare o triplicare se la merce fosse giunta a destinazione.

La cooperazione internazionale e il ruolo delle autorità

L’indagine è stata resa possibile grazie al supporto della rete operativa antimafia internazionale @ON e di Europol, oltre che delle autorità nazionali coinvolte. Fondamentale è stata la collaborazione con le autorità britanniche (HM Revenue e Customs) e svizzere (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini). Tra i principali partner figurano il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Genova, la Guardia di finanza di Genova e la Sezione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Genova.