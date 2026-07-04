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5 biciclette da corsa di alto valore sono state recuperate dalla Polizia di Stato a Torino, dove i mezzi erano stati rinvenuti dopo essere stati rubati a corridori professionisti durante una gara ciclistica a Cuneo. L’intervento è stato reso possibile grazie alla geolocalizzazione di uno dei velocipedi sottratti, come comunicato dalle autorità.

L’operazione di recupero

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con una segnalazione proveniente dalla Questura di Cuneo, che aveva localizzato uno dei mezzi rubati proprio nel capoluogo piemontese.

Il 28 Giugno, durante una gara ciclistica in corso a Cuneo, alcuni corridori professionisti sono stati vittime di furto. Le biciclette, di notevole valore economico e sportivo, sono state sottratte mentre gli atleti erano impegnati nella competizione. La segnalazione del furto è stata immediatamente inoltrata alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e attivato i sistemi di geolocalizzazione presenti su uno dei velocipedi rubati.

L’intervento a Torino

Le pattuglie dell’UPGSP sono intervenute nel quartiere Mirafiori di Torino, in particolare nella zona di corso Unione Sovietica, dove era stata individuata la presenza di una delle biciclette sottratte. Dopo aver effettuato numerosi giri di perlustrazione, gli agenti hanno notato un uomo che si stava introducendo, a bordo di una bicicletta da corsa, in un’area abitata da soggetti di origine sinti.

Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha abbandonato la bicicletta e si è dato alla fuga, lasciando il mezzo sul posto. Gli agenti hanno quindi recuperato la bicicletta e, proseguendo con l’ispezione dell’area, hanno rinvenuto, dietro alcune roulotte, altre 4 biciclette da corsa. Il valore complessivo dei mezzi recuperati è stato stimato in circa 30.000 €.

Restituzione ai proprietari

Le 5 biciclette sono state restituite ai rispettivi proprietari, corridori professionisti che avevano subito il furto durante la manifestazione sportiva a Cuneo.

IPA