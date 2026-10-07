Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Doppio arresto sul lungolago di Albano e sequestro di cinque chili di cocaina, oltre a quarantamila euro in contanti: i due uomini protagonisti della vicenda sono stati fermati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stati intercettati durante uno scambio sospetto tra una bicicletta e un’auto lungo la tratta Castel Gandolfo–Marino.

L’indagine e la scoperta della “rotta” della droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata grazie alle indagini del III Distretto Fidene-Serpentara, che hanno seguito i movimenti di uno dei due sospettati, già sottoposto a detenzione domiciliare con permesso di uscita per due ore nella fascia mattutina.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un uomo di cinquantuno anni, originario di Marino, che, durante il periodo di permesso, è stato visto lasciare Castel Gandolfo in sella a una bicicletta, portando con sé uno zaino. Gli agenti hanno seguito il suo percorso fino a una traversa del lungolago di Albano, dove l’uomo ha incontrato un complice a bordo di un’autovettura. Lo scambio, avvenuto rapidamente con l’incrocio di borse, ha insospettito la Polizia, che ha deciso di intervenire subito dopo il “passaggio di consegne”.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nel borsone da palestra e nella ruota di scorta dell’auto circa cinque chili di cocaina, confezionati in involucri termosaldati e contrassegnati dall’effige di un aereo, utilizzata come “firma” della partita di sostanze stupefacenti. Insieme alla droga, sono stati trovati anche quarantamila euro in contanti, ritenuti il probabile provento della vendita al dettaglio della sostanza.

Le indagini sono proseguite nelle abitazioni dei due indagati. In particolare, in un fabbricato annesso all’abitazione del cinquantunenne sottoposto ai domiciliari, la Polizia ha trovato altri mille euro in contanti e appunti manoscritti che sembrano riconducibili alla gestione contabile dell’attività di spaccio.

L’arresto e la convalida dell’Autorità Giudiziaria

Per entrambi gli uomini è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, confermando la gravità degli indizi raccolti a carico dei due sospettati.

L’operazione, che ha coinvolto le località di Castel Gandolfo, Marino e il lungolago di Albano, si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona dei Castelli Romani. Il sequestro di una quantità così rilevante di cocaina e di ingenti somme di denaro rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali attive sul territorio.

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