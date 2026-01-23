Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, che ha portato alla scoperta di una filiera clandestina dedita al riciclaggio e alla ricettazione di veicoli rubati. I fatti sono avvenuti a Roma, dove un gruppo di professionisti smontava auto sottratte illegalmente per reimmetterne i componenti sul mercato come ricambi apparentemente leciti.

Le indagini e la scoperta della filiera clandestina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono partite dal ritrovamento di un telaio di auto rubata, completamente smontato, abbandonato in un terreno nella zona di Tor Vergata. Questo episodio, collegato a un caso analogo avvenuto nell’aprile 2024, ha permesso agli agenti del Commissariato di P.S. Romanina di individuare un capannone industriale utilizzato come officina clandestina.

Il modus operandi della banda

Gli investigatori hanno documentato, attraverso attività di osservazione, i movimenti dei cinque indagati, ognuno dei quali aveva un ruolo preciso nella catena di smontaggio. Tre di loro si occupavano di sezionare telai, centraline e airbag dai volanti delle auto, utilizzando frullini e altri strumenti. Un quarto membro era incaricato di sistemare i pezzi smontati in scatoloni, pronti per essere caricati su un furgone adibito a deposito, mentre il quinto si dedicava alla “sterilizzazione” degli attrezzi da lavoro per evitare tracce compromettenti.

Il blitz e il sequestro del materiale

Una volta raccolti sufficienti elementi, la Polizia ha fatto scattare il blitz. All’interno del capannone sono stati rinvenuti numerosi accessori automobilistici, targhe di prova, decine di combinazioni alfanumeriche italiane ed estere, oltre al furgone utilizzato come deposito. Tutto il materiale, risultato compendio di furto, è stato posto sotto sequestro.

Le accuse e le misure cautelari

I cinque artigiani sono stati arrestati e sono ora gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di riciclaggio e ricettazione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti dal Giudice per le indagini preliminari. Nei confronti degli indagati è stata disposta la misura dell’obbligo di firma, mentre per tre di loro è stato imposto anche l’obbligo di dimora nel Comune di Roma, aggravato dalla restrizione domiciliare nelle ore serali e notturne.

Il mercato nero dei ricambi e la ricostruzione delle auto

L’attività della banda era finalizzata ad alimentare un mercato parallelo di ricambi auto, rimettendo in circolazione componenti provenienti da veicoli rubati. In alcuni casi, i pezzi venivano utilizzati anche per “ricostruire” altre vetture, che venivano poi rivendute con identità falsa. Il sistema, descritto come una vera e propria catena di montaggio, era stato organizzato nei minimi dettagli per massimizzare i profitti e ridurre i rischi di essere scoperti.

IPA