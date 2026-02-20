Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque ragazzi indagati e sottoposti a misure cautelari il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Piacenza, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, contro un gruppo accusato di rapina, estorsione e lesioni nell’ambito della devianza giovanile. Le misure sono state adottate per prevenire la reiterazione di condotte criminali e favorire un percorso educativo e di sostegno sociale.

Le indagini e l’individuazione della banda

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa della Squadra Mobile di Piacenza ha permesso di ricostruire le azioni di una banda composta da cinque giovani che, agendo in gruppo, prendeva di mira ragazzi più piccoli nei principali luoghi di aggregazione frequentati da giovani piacentini. Gli agenti hanno raccolto gravi elementi a carico dei sospettati, delineando un quadro di aggressioni e furti sistematici ai danni di coetanei.

Il modus operandi: violenza e minacce sui social

Le indagini hanno evidenziato che il gruppo criminale agiva inizialmente chiedendo alle vittime piccole somme di denaro o sigarette elettroniche, ricorrendo a violenza fisica per superare le resistenze. Gli episodi venivano spesso ripresi con i telefoni cellulari, per poi essere utilizzati come strumento di minaccia sui social network. In alcuni casi, le vittime venivano seguite anche online e costrette a consegnare ulteriori somme di denaro sotto la minaccia di nuove aggressioni o della diffusione dei video dei pestaggi.

L’importanza dei social network nelle indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la componente digitale delle azioni criminali ha rappresentato un elemento chiave per l’attività investigativa. Attraverso l’analisi dei social network e l’incrocio delle informazioni con le banche dati delle forze dell’ordine, gli investigatori sono riusciti a identificare i responsabili delle gravi condotte. Si tratta di cinque giovani di seconda generazione, che fino a quel momento non si erano distinti per precedenti penali nel territorio di Piacenza, ad eccezione di uno di loro, già fermato dalle Volanti mentre tentava di rubare un’autovettura.

Le perquisizioni e i sequestri

Nel corso delle perquisizioni effettuate a settembre 2025, sono stati sequestrati i telefoni cellulari degli indagati, strumenti fondamentali sia per la commissione dei reati sia per la raccolta delle prove. Il materiale sequestrato ha contribuito a consolidare il quadro accusatorio e a ricostruire la rete di relazioni tra i membri della banda.

Le misure cautelari e il percorso educativo

A conclusione delle indagini, per quattro dei cinque indagati è stata disposta la misura cautelare delle “prescrizioni”, in considerazione del rischio di reiterazione delle condotte criminali. I minori sono stati affidati al servizio sociale per l’Amministrazione della Giustizia, con l’obbligo di mantenere una buona condotta e di frequentare con profitto un percorso scolastico. Inoltre, dovranno seguire un percorso educativo sviluppato dal servizio sociale, finalizzato al sostegno e al controllo del loro comportamento.

La misura di prevenzione dell’avviso orale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Anticrimine della Questura ha applicato agli indagati anche la misura di prevenzione dell’avviso orale, prevista dal D.L. n.123/2023. Questo provvedimento, di competenza del Questore, prevede la convocazione dei minori insieme ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, per sottolineare il carattere monitorio della misura adottata e rafforzare il percorso di recupero e responsabilizzazione.