5 neonati trovati morti dal padre negli scatoloni a Orange, la madre aveva appena partorito il terzo figlio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Orrore in Francia, trovati i corpi di 5 neonati morti all’interno dell’abitazione di una coppia a Orange, in Provenza. Sarebbe stato il padre a trovare i resti dei piccoli in alcuni scatoloni. La moglie aveva appena partorito in ospedale il loro terzo figlio, ma aveva cercato di negare la gravidanza. Sul caso indaga la polizia.

5 neonati trovati morti in casa a Orange in Francia

Il macabro ritrovamento è stato effettuato nella mattinata di martedì 28 luglio a Orange, cittadina a pochi chilometri da Avignone, in Francia.

La polizia ha trovato i corpi di cinque neonati morti nell’abitazione di una coppia, la cui donna aveva partorito un bambino nella serata di lunedì.

La madre aveva appena partorito il terzo figlio

Secondo quanto riporta Le Parisien, la madre, 32 anni, in un primo momento avrebbe cercato di negare la gravidanza.

Si era presentata in ospedale per dei dolori addominali, quindi il parto: la donna ha dato alla luce un bimbo, il suo terzo figlio. La coppia ha già due figli, di otto e dodici anni.

Il padre ha trovato i resti negli scatoloni

Da quanto emerso sarebbe stato il marito, assente in casa quando la moglie è andata in ospedale, ad effettuare la tragica scoperta.

L’uomo aveva deciso di rovistare tra alcuni scatoloni in seguito a una discussione avuta con la moglie sul loro contenuto. E in uno di questi ha trovato un corpicino in decomposizione.

L’uomo ha quindi denunciato l’accaduto alle autorità. La polizia di Avignone ha perquisito l’abitazione della coppia, trovando altri resti di neonati: feti chiusi in sacchetti di plastica riposti all’interno di scatole, cinque in tutto.

Sul caso indaga la polizia, coordinata dalla procura di Carpentras. L’ipotesi è che la donna abbia nascosto le gravidanze e ucciso i figli subito dopo averli partoriti.

La donna è ancora ricoverata in ospedale e non è stata arrestata.

Una vicenda che in Italia richiama quella di Chiara Petrolini, condannata per l’omicidio del figlio sepolto nel giardino di casa.