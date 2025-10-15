Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e 500 chili di droga sequestrati a Ferno (Varese). Un uomo di origini marocchine di 40 anni è stato fermato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti dopo che gli agenti hanno scoperto ingenti quantitativi di hashish e cocaina in diversi immobili e veicoli a lui riconducibili.

Le indagini e la scoperta iniziale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via a seguito di alcune segnalazioni ricevute dagli agenti riguardo strani movimenti e scambi sospetti in una piccola corte del Comune di Ferno. Gli investigatori della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Busto Arsizio hanno avviato accertamenti che hanno confermato la fondatezza delle segnalazioni.

Durante un controllo sul posto, gli agenti hanno individuato il responsabile dei movimenti sospetti: un cittadino marocchino di 40 anni, regolare sul territorio nazionale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di maltrattamenti, furto aggravato e rapina, si è mostrato particolarmente agitato all’arrivo della Polizia.

Il maxi sequestro di droga

La perquisizione effettuata sulla vettura dell’uomo, parcheggiata nelle vicinanze, ha permesso di rinvenire circa 180 kg di hashish, suddivisi in 5 sacchi di iuta. Le indagini si sono poi estese a un trattore stradale riconducibile allo stesso soggetto, individuato nel comune di Fagnano Olona, dove sono stati trovati ulteriori 36 kg di hashish.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la Casa circondariale di Busto Arsizio.

Ulteriori sviluppi: altri sequestri e arresto

Le attività investigative non si sono fermate qui. Gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio hanno proseguito gli accertamenti, riuscendo a individuare nei pressi dell’abitato di Ferno un altro immobile nella disponibilità dell’arrestato. All’interno di questa seconda proprietà sono stati rinvenuti e sequestrati circa 270 kg di hashish e quasi un chilo di cocaina.

Complessivamente, la droga sequestrata ammonta a circa 500 kg tra hashish e cocaina, una quantità che avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito un guadagno stimato in circa 4 milioni di euro.

