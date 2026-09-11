Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e oltre 500 chilogrammi di hashish sequestrati il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nelle province di Monza-Brianza e Pavia. I fermati, due cittadini rumeni di 32 e 46 anni e un italiano di 79 anni, sono stati ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta mercoledì pomeriggio e ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga nascosto in un deposito a Monza.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dagli agenti della Squadra Mobile milanese nell’ambito di un servizio specifico per il contrasto al traffico di droga. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un camion con targa straniera che si aggirava in modo sospetto nei pressi di un magazzino situato tra i comuni di Monza e Muggiò (MB).

Il blitz al deposito e il sequestro della droga

Durante i servizi di osservazione, i poliziotti hanno notato i tre uomini intenti a scaricare dal mezzo pesante, utilizzando un carrello trasportatore, diversi grossi sacchi che venivano sistemati su un bancale all’interno del deposito. Subito dopo, uno degli indagati ha caricato alcune borse nella propria auto e si è allontanato dall’area. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno fermato poco distante, trovando all’interno del veicolo circa 200 kg di hashish.

Ulteriori sequestri e perquisizioni

Contemporaneamente, gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno del magazzino, dove sono stati rinvenuti altri 300 kg di hashish, parte dei quali nascosti in un frigorifero. Nel corso delle successive perquisizioni, un ulteriore piccolo quantitativo di sostanza stupefacente è stato recuperato presso l’abitazione di uno degli indagati in Brianza.

Il ruolo del camion e l’arresto dell’autista

Nel frattempo, il camion sospetto si era rimesso in viaggio verso la provincia di Pavia, trasportando ufficialmente sacchi di cacao. Gli agenti, con il supporto delle unità cinofile della Polizia di Stato, hanno raggiunto e fermato il veicolo, confermando il coinvolgimento dell’autista nel trasporto illecito di droga.

Gli arresti e le conseguenze giudiziarie

I tre uomini sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto. L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Pavia e Monza-Brianza, grazie all’efficace coordinamento tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato.

IPA