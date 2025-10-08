Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 500.000 euro il valore complessivo del patrimonio confiscato dalla Polizia di Stato a un cittadino straniero, ritenuto al vertice di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito la scorsa settimana a Venezia, in seguito a un decreto emesso dal Tribunale locale, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite e prevenire la dispersione dei beni accumulati attraverso il reato.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto coinvolti gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Venezia, che hanno dato esecuzione al decreto di confisca emesso dal Tribunale. Il patrimonio sottratto comprende un locale commerciale situato nel centro di Mestre, una villa con giardino privato a Favaro Veneto, diversi conti correnti e autovetture di lusso.

Dettagli dell’operazione e beni confiscati

Il sequestro dei beni era già stato disposto in via d’urgenza dal Tribunale di Venezia nel giugno 2024, per “congelare” il patrimonio in attesa dell’esito del procedimento penale. La misura si è resa necessaria per evitare che i beni potessero essere dispersi o sottratti alle autorità, considerando la gravità delle accuse a carico dell’uomo, ritenuto figura apicale di un sodalizio criminale specializzato nello spaccio di cocaina ed eroina.

Le indagini patrimoniali e il collegamento con le attività illecite

Le indagini patrimoniali, condotte dagli investigatori della Questura, hanno permesso di accertare che il patrimonio dell’uomo e della sua compagna era direttamente riconducibile alle attività illecite del capofamiglia. In particolare, il bar di proprietà della compagna, situato a Mestre, sarebbe stato utilizzato come base logistica per l’organizzazione, fungendo da luogo di incontro per i sodali e centro decisionale delle operazioni criminali.

Il bar come copertura e i sospetti degli investigatori

Dagli accertamenti è emerso che il locale commerciale registrava un’affluenza di clienti estremamente bassa e veniva spesso chiuso per intere giornate senza preavviso. Tali anomalie hanno insospettito gli investigatori, che hanno ipotizzato come le chiusure coincidessero con lo svolgimento di attività illecite. Nonostante i modesti introiti dichiarati, la coppia conduceva uno stile di vita particolarmente agiato, con investimenti in immobili, auto di lusso e acquisti di monili in oro per migliaia di euro.

Redditi e disponibilità effettiva dei beni

Secondo le verifiche, solo nel 2023 il soggetto aveva percepito redditi come lavoratore dipendente del bar intestato alla compagna. Tuttavia, i riscontri successivi hanno evidenziato che il locale era di fatto nella sua disponibilità e rappresentava il centro operativo dell’organizzazione. Gli accertamenti patrimoniali hanno inoltre dimostrato che, sebbene i beni fossero formalmente intestati alla compagna, il cittadino straniero ne aveva il pieno controllo.

La misura ablativa e il ruolo delle autorità

L’attività investigativa ha portato alla formulazione di una proposta di misura ablativa, firmata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e dal Questore della città. La proposta è stata accolta dal Tribunale e confermata dal decreto, che ha sancito il definitivo esproprio del patrimonio in questione.

Finalità delle misure di prevenzione patrimoniale

Le misure di prevenzione patrimoniale adottate mirano a neutralizzare la pericolosità sociale di soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi. In questo caso, il soggetto aveva già numerosi precedenti di polizia per reati legati alle sostanze stupefacenti, confermando la sua pericolosità e la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità.

La sorveglianza speciale e le misure accessorie

Su proposta del Questore di Venezia, il Tribunale ha disposto nei confronti dell’uomo la misura della Sorveglianza Speciale per la durata di 4 anni. Tale provvedimento consentirà all’Autorità di Pubblica Sicurezza di monitorare il rispetto delle leggi e delle prescrizioni imposte dal collegio giudicante, limitando ulteriormente la libertà d’azione del soggetto.

IPA