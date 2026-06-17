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Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a Casal di Principe (Caserta), dove una donna di 50 anni è stata soccorsa dopo una violenta aggressione domestica. L’episodio si è verificato in un’abitazione del centro cittadino, dove i militari sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto.

Intervento tempestivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato quando la Centrale Operativa dell’Arma ha ricevuto una segnalazione urgente da un’abitazione situata nel cuore di Casal di Principe. La chiamata, proveniente da una persona presente nell’appartamento, ha descritto una situazione di grave violenza domestica in corso.

Immediatamente, i militari della locale Stazione Carabinieri, supportati da una pattuglia della Sezione Radiomobile, si sono recati sul posto. Una volta giunti nell’abitazione indicata, hanno trovato una scena particolarmente delicata: la vittima, una donna di 50 anni, appariva in forte stato di agitazione e aveva bisogno di cure mediche a causa delle ferite riportate durante la presunta aggressione.

I Carabinieri hanno subito messo in sicurezza la donna e richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. La vittima è stata assistita sul posto e successivamente medicata dai sanitari, che hanno valutato le sue condizioni. Parallelamente, i militari hanno iniziato a raccogliere testimonianze e a svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa per la tutela delle vittime di violenza domestica.

L’arresto dell’aggressore

Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un uomo di 43 anni, residente nel comune dell’agro aversano. L’uomo, di origini moldave e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, prontamente informata dell’accaduto.

IPA