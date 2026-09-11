NOTIZIE
Temi Caldi:

50enne arrestato per atti persecutori a Borbona, violava il divieto di avvicinamento per vedere l'ex moglie

Un cinquantenne è stato arrestato dai Carabinieri a Borbona per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie.

2 min di lettura

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Borbona (Rieti). Un uomo di circa cinquant’anni è stato fermato dopo aver raggiunto la corte condominiale dell’ex moglie, nonostante le restrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

La ricostruzione dei fatti a Borbona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Borbona (Rieti) quando la donna ha richiesto aiuto segnalando la presenza dell’ex marito nei pressi della sua abitazione.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, si trovava all’interno della corte condominiale, in aperta violazione delle prescrizioni giudiziarie.

L’intervento dei militari

I Carabinieri della Stazione di Borbona, insieme ai colleghi della Stazione di Petrella Salto, sono intervenuti con prontezza sul posto.

Dopo una rapida perlustrazione, hanno individuato l’uomo nascosto tra la vegetazione, in un’area adiacente all’abitazione della donna. Al momento del rintraccio, il cinquantenne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica.

L’arresto in flagranza di reato

Verificato che la vittima non avesse subito danni, i militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza di reato.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’associazione dell’arrestato presso la competente casa circondariale, al fine di garantire una maggiore tutela alla donna, già oggetto di continui atti persecutori da parte dell’ex marito.

La posizione dell’arrestato e le indagini in corso

Come indicato nel comunicato, il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria nei tempi previsti dalla legge.

L’intervento dei Carabinieri ha permesso di scongiurare ulteriori conseguenze per la vittima e di assicurare l’uomo alla giustizia.

Carabinieri repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo