50enne arrestato per atti persecutori a Borbona, violava il divieto di avvicinamento per vedere l'ex moglie
Un cinquantenne è stato arrestato dai Carabinieri a Borbona per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex moglie.
Un arresto per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento, questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Borbona (Rieti). Un uomo di circa cinquant’anni è stato fermato dopo aver raggiunto la corte condominiale dell’ex moglie, nonostante le restrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.
- La ricostruzione dei fatti a Borbona
- L’intervento dei militari
- L’arresto in flagranza di reato
- La posizione dell’arrestato e le indagini in corso
La ricostruzione dei fatti a Borbona
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Borbona (Rieti) quando la donna ha richiesto aiuto segnalando la presenza dell’ex marito nei pressi della sua abitazione.
L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, si trovava all’interno della corte condominiale, in aperta violazione delle prescrizioni giudiziarie.
L’intervento dei militari
I Carabinieri della Stazione di Borbona, insieme ai colleghi della Stazione di Petrella Salto, sono intervenuti con prontezza sul posto.
Dopo una rapida perlustrazione, hanno individuato l’uomo nascosto tra la vegetazione, in un’area adiacente all’abitazione della donna. Al momento del rintraccio, il cinquantenne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica.
L’arresto in flagranza di reato
Verificato che la vittima non avesse subito danni, i militari hanno proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza di reato.
L’Autorità Giudiziaria ha disposto l’associazione dell’arrestato presso la competente casa circondariale, al fine di garantire una maggiore tutela alla donna, già oggetto di continui atti persecutori da parte dell’ex marito.
La posizione dell’arrestato e le indagini in corso
Come indicato nel comunicato, il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria nei tempi previsti dalla legge.
L’intervento dei Carabinieri ha permesso di scongiurare ulteriori conseguenze per la vittima e di assicurare l’uomo alla giustizia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.