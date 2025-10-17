Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 50 anni residente a Comiso, indagato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento ai danni dell’ex moglie. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a seguito di una serie di episodi di violenza domestica culminati in un’aggressione avvenuta a metà settembre.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata dopo che la donna, ex moglie dell’indagato, ha deciso di denunciare l’uomo per i maltrattamenti subiti. La decisione è maturata dopo diversi interventi delle volanti per lite in famiglia, che hanno visto coinvolti i due ex coniugi. In particolare, la situazione è precipitata a metà settembre, quando l’uomo si è recato sotto l’abitazione della donna e, dopo un acceso diverbio, l’ha aggredita e ha danneggiato la porta d’ingresso nel tentativo di entrare in casa.

L’intervento della Polizia e le misure adottate

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Comiso sono intervenuti più volte per sedare le liti familiari tra i due. Dopo l’ultimo episodio di violenza, la donna ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine, fornendo una dettagliata denuncia che ha permesso di avviare un’attività investigativa approfondita. Le indagini hanno portato all’acquisizione di gravi elementi a carico dell’uomo, che è stato deferito all’autorità giudiziaria competente.

La decisione della Procura e del G.I.P.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, valutata la gravità dei fatti e la necessità di tutelare la vittima, ha richiesto al G.I.P. l’emissione di una misura cautelare. Il giudice ha accolto la richiesta, disponendo il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto del provvedimento.

