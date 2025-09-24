Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 50 anni è stato sottoposto a misura cautelare per molestie e violenza privata ai danni di una minore e del nonno a Campobasso. L’episodio, avvenuto il 29 gennaio, è stato ricostruito grazie alle indagini della Polizia di Stato, che hanno portato all’emissione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’intervento è stato disposto dal Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura, per prevenire ulteriori episodi a danno delle cosiddette fasce deboli.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel pomeriggio del 22 settembre scorso, la Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Campobasso – Ufficio del G.I.P. – su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha riguardato un uomo di 50 anni, residente in un comune della provincia.

I fatti: molestie e aggressione nel centro cittadino

L’uomo è stato ritenuto responsabile di molestie e violenza privata nei confronti di una ragazza di 14 anni e del nonno di quest’ultima. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 29 gennaio scorso, nel centro urbano del capoluogo molisano, l’indagato avrebbe rivolto apprezzamenti sessualmente espliciti alla giovane all’uscita da scuola. Il nonno della ragazza, intervenuto per proteggerla, sarebbe stato a sua volta aggredito con particolare violenza dall’uomo, che avrebbe anche proferito ulteriori minacce nei confronti dell’anziano. Solo l’intervento tempestivo di un passante avrebbe messo in fuga l’aggressore.

L’intervento della Polizia e le indagini

La situazione è stata segnalata immediatamente alle forze dell’ordine. Una Volante della Polizia è giunta sul posto e ha raccolto le prime testimonianze. Le successive indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Campobasso e coordinate dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo, hanno permesso di identificare il presunto responsabile delle condotte contestate. Gli investigatori hanno quindi avanzato al Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di emissione della misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione presso un ufficio di polizia.

La posizione dell’indagato e la fase processuale

Al momento, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. L’uomo, destinatario della misura cautelare, potrà avvalersi di tutti i rimedi processuali previsti dalla legge per difendersi dalle accuse. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso ha sottolineato l’importanza di tutelare le cosiddette fasce deboli, come minori, donne e anziani, per prevenire che episodi simili possano degenerare in reati ancora più gravi.

La tutela delle fasce deboli: l’impegno della Procura

La vicenda, come evidenziato dal Procuratore della Repubblica dr. Nicola D’Angelo, rappresenta una tipologia di reato particolarmente delicata. Le vittime, appartenenti alle fasce più vulnerabili della società, sono oggetto di particolare attenzione da parte della Procura, che mira a prevenire l’escalation di comportamenti lesivi nei loro confronti. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine e della magistratura ha permesso di intervenire rapidamente, applicando una misura restrittiva nei confronti dell’indagato e garantendo così una maggiore tutela per la comunità.

Il contesto e le misure di prevenzione

L’episodio avvenuto a Campobasso si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso i reati commessi ai danni di minori e anziani. La Procura, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha ribadito la necessità di intervenire con fermezza per contrastare ogni forma di molestia, violenza privata e aggressione. L’obiettivo è quello di prevenire il ripetersi di simili episodi e di assicurare alle vittime il massimo supporto possibile.

La reazione della comunità

L’accaduto ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini, che hanno espresso solidarietà alle vittime e apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine. La presenza di un passante che ha contribuito a mettere in fuga l’aggressore dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro le fasce deboli.

Conclusioni e prospettive

La misura cautelare applicata al 50enne rappresenta un segnale chiaro della determinazione delle autorità a intervenire con decisione contro ogni forma di molestia e violenza privata. La Procura di Campobasso ha ribadito il proprio impegno nella tutela dei soggetti più vulnerabili, invitando chiunque sia vittima o testimone di simili episodi a rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine.

IPA