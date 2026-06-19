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Eseguito un arresto per lesioni personali a danno di un’operatrice sanitaria a Rapallo nelle prime ore di oggi: una donna di 50 anni, di origine colombiana, è stata fermata dalla Polizia di Stato di Genova dopo aver colpito con un calcio al volto una soccorritrice intervenuta per prestarle aiuto. L’aggressione è stata documentata dalle immagini della dashcam dell’ambulanza, mentre la donna si trovava in evidente stato di alterazione alcolica.

L’aggressione durante i soccorsi

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 04.10 in piazzale Nazario Sauro, a Rapallo. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti insieme al personale sanitario in seguito a una segnalazione che indicava la presenza di una donna riversa a terra, con il volto visibilmente tumefatto.

Quando i soccorritori hanno tentato di prestare le prime cure, la donna, in stato di alterazione dovuta all’alcol, ha reagito in modo violento. In particolare, ha sferrato un calcio al volto dell’operatrice sanitaria che stava cercando di aiutarla. L’arrivo degli agenti ha permesso di allontanare la cinquantenne, che continuava a scalciare e agitarsi contro le persone presenti sul posto.

Accertamenti medici e conseguenze

La donna è stata trasportata al pronto soccorso di Lavagna per essere sottoposta agli accertamenti e ricevere le cure necessarie. Gli esami hanno evidenziato un tasso alcolemico pari a 2.87 g/l. Dopo le verifiche, la cinquantenne è stata dimessa con una prognosi di 3 giorni. Più gravi le conseguenze per l’operatrice sanitaria, che ha riportato una prognosi di 10 giorni a seguito del colpo subito durante l’aggressione.

La dinamica dell’aggressione è stata confermata dalle immagini registrate dalla dashcam installata all’interno dell’ambulanza. Grazie a questa prova, la donna è stata arrestata con l’accusa di lesioni personali a pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. È previsto che venga giudicata con rito direttissimo nella mattinata odierna.

IPA