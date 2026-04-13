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Eseguito un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ad Alessandria. Un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito militari e personale sanitario, a seguito di una lite scoppiata in un bar.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio da parte della Stazione locale. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione dei gestori di un bar, che avevano richiesto l’intervento del 112 per la presenza di un avventore particolarmente molesto.

L’episodio nel bar e la fuga

Secondo quanto ricostruito, il protagonista della vicenda, un 50enne disoccupato con precedenti per reati contro la persona e già destinatario di un avviso orale, si trovava all’interno del locale in evidente stato di ubriachezza. L’uomo avrebbe insistito per ottenere altri alcolici, disturbando i clienti e ostacolando il normale svolgimento dell’attività. Prima dell’arrivo della pattuglia, si è allontanato dal bar a bordo della propria auto.

L’inseguimento e l’incidente

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo poco dopo, lungo la strada provinciale che conduce a Villalvernia. Qui, il 50enne è finito fuori strada con la sua vettura, ma nonostante i gravi danni riportati dal mezzo, è riuscito a rimettersi in carreggiata. Alla vista dei militari, ha tentato una breve fuga, terminata dopo pochi metri grazie all’intervento della pattuglia.

L’aggressione ai Carabinieri e ai sanitari

Durante le fasi di identificazione, l’uomo si è mostrato particolarmente aggressivo, arrivando a colpire i Carabinieri con calci e spintoni. Anche il personale sanitario del 118, giunto sul posto per prestare soccorso, è stato aggredito e ha riportato ferite. Solo dopo alcuni minuti è stato possibile riportare la calma e procedere all’arresto.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il 50enne è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Successivamente, è stato condotto davanti al Tribunale di Alessandria, che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

IPA