51enne investito a Napoli nella Giornata Onu per le vittime della strada: è in pericolo di vita

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un venditore ambulante di fiori è stato investito a Napoli. Il cinquantunenne, originario del Bangladesh, è stato travolto da un giovane di vent’anni. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cardarelli, è ricoverato in prognosi riservata. Secondo il bollettino medico è in grave pericolo di vita. Si attende l’esito degli esami tossicologici sul ventenne. Sequestrata l’auto e ritirata la patente.

Travolto da un’auto a Napoli

Un venditore ambulante di fiori è stato investito in via Caracciolo a Napoli, nei pressi dello chalet Ciro. Il cinquantunenne, originario del Bangladesh, è stato travolto intorno alle 4:40, all’alba del 16 novembre.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da un giovane di vent’anni, residente nei paesi vesuviani, alla guida della propria automobile. La polizia municipale ha sequestrato la vettura e ritirato la patente. Si attende l’esito degli esami tossicologici per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droga che potrebbe aver alterato le condizioni psicofisiche del conducente al momento del sinistro.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Incidente grave a Napoli: venditore ambulante in pericolo di vita

All’arrivo dei soccorsi, il cinquantunenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. È ricoverato in condizioni gravissime, secondo il bollettino medico.

Le dinamiche dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale sanitario, che ha stabilizzato l’uomo per il trasporto in codice rosso, e la sezione infortunistica stradale della polizia locale di Napoli.

Gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente del ventenne che ha causato l’incidente e al sequestro dell’autoveicolo. Sono stati effettuati i rilievi di rito per determinare con precisione la dinamica dell’accaduto.

Giornata in ricordo delle vittime della strada

L’incidente è avvenuto all’alba del 16 novembre, Giornata mondiale ONU per il ricordo delle vittime della strada. Per l’occasione, l’associazione Napoli Pedala ha organizzato un corteo in bici, ripercorrendo i luoghi teatro di incidenti mortali.

La manifestazione si è conclusa sotto la Prefettura e il Municipio, dove associazioni e familiari delle vittime della strada in città hanno tenuto un momento di confronto.

Hanno partecipato il comitato “Napoli Città 30” e molte altre sigle, insieme a cittadini sensibili al tema.