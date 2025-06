51enne si sdraia sui binari a Como, reazione folle all'arrivo della polizia: calci all'elevatore per disabili

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 51 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Como per tentato danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio e vilipendio alla Repubblica. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri presso la stazione ferroviaria di Como S. Giovanni, dove l’uomo, originario di Tradate ma senza fissa dimora, ha creato disordini.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, intorno alle 21.00 una volante è stata chiamata a intervenire presso la stazione ferroviaria di Como S. Giovanni. Era stata segnalata la presenza molesta di un uomo di 51 anni, che si trovava sdraiato sui binari. All’arrivo degli agenti, l’uomo si è alzato e ha iniziato a prendere a calci un elevatore per disabili situato sul marciapiede.

Comportamento aggressivo

Gli agenti hanno faticato non poco per contenere l’uomo, che cercava di divincolarsi e insultava i poliziotti e lo Stato italiano. Alla fine, sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio. Le testimonianze raccolte hanno rivelato che l’uomo, già in stato di alterazione, aveva infastidito alcuni turisti chiedendo insistentemente l’elemosina e diventando offensivo di fronte ai rifiuti.

Precedenti e ulteriori provvedimenti

Una volta portato in Questura, è emerso che il 51enne aveva precedenti di polizia per reati simili e un avviso del Questore di Como datato 2024. È stato quindi denunciato in stato di libertà per i reati sopra menzionati e sanzionato per ubriachezza. La sua posizione sarà esaminata per eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi.

IPA