Un arresto e numerose armi sequestrate, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Cefalù vicino Palermo. Un uomo di 52 anni residente a Castelbuono e già noto alle forze dell’ordine è stato fermato per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento. L’intervento è stato motivato da movimenti sospetti rilevati nei pressi dell’abitazione dell’indagato, dove è stato scoperto un vero e proprio arsenale.

Un arsenale in casa a Cefalù

L’attività di controllo nel territorio ha portato i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù (Palermo) a monitorare un soggetto di Castelbuono, già pluripregiudicato. I comportamenti anomali dell’uomo hanno insospettito i Carabinieri che hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale nascosto all’interno dell’abitazione. Nel dettaglio, sono stati sequestrati due revolver a tamburo, di cui uno privo di matricola, una pistola scacciacani senza tappo rosso, 26 munizioni calibro 38, 5 munizioni calibro 7,65, due katane affilate e una balestra. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti.

L’arresto e la convalida

Il 52enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, disponendo la traduzione dell’uomo presso la casa circondariale “Burrafato”. Le indagini proseguiranno per chiarire la provenienza e la destinazione delle armi sequestrate.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella lotta alla detenzione illegale di armi e nella tutela della sicurezza pubblica. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di rimuovere dal territorio armi potenzialmente pericolose, soprattutto quando detenute senza le necessarie autorizzazioni.

Il contesto territoriale

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo e prevenzione messo in atto dai Carabinieri nel territorio madonita, volto a contrastare la detenzione illegale di armi e a garantire la sicurezza dei cittadini. Il sequestro dell’arsenale rappresenta un risultato significativo per le forze dell’ordine di Cefalù.

