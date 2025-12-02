Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un allontanamento dalla casa familiare è stato eseguito dai Carabinieri a Reggiolo (Reggio Emilia) nei confronti di un uomo di 52 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali ai danni di moglie e figlia. Le indagini hanno evidenziato anni di violenze fisiche e psicologiche, scatenate da problemi economici e dalla dipendenza da sostanze stupefacenti dell’uomo.

Un clima di terrore in famiglia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto luogo a Reggiolo, dove per anni una donna e sua figlia hanno subito una lunga serie di maltrattamenti all’interno delle mura domestiche. Le vittime, dopo l’ennesimo episodio di violenza avvenuto il 16 novembre scorso, hanno trovato il coraggio di denunciare tutto ai militari della stazione locale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la quotidianità della famiglia era segnata da percosse, strattonamenti, calci, pugni, schiaffi e tirate di capelli. L’uomo, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e aggravato da difficoltà economiche, avrebbe dato sfogo a frequenti eccessi d’ira, lanciando oggetti e rompendo suppellettili in casa. Le donne erano costrette a vivere nella paura, tra continue ingiurie e minacce di morte.

Le testimonianze delle vittime

Durante una sofferta deposizione ai Carabinieri, la moglie e la figlia hanno raccontato nei dettagli le violenze subite. La donna ha riferito di essere stata offesa e minacciata ogni giorno, anche con l’uso di un coltello, e di aver subito aggressioni fisiche persino durante la gravidanza. In più occasioni, per sfuggire alle violenze del marito, è stata costretta a rifugiarsi con la figlia da amici o parenti.

La situazione della figlia

La figlia, anch’essa vittima di maltrattamenti, ha raccontato di essere stata offesa, minacciata e colpita con calci e pugni. Le continue vessazioni hanno provocato in lei attacchi di panico e stati d’ansia, tanto da dover chiedere aiuto ad amici e al fidanzato per allontanarsi dall’abitazione e non restare sola con il padre.

L’intervento delle autorità

Al termine delle indagini, i Carabinieri di Reggiolo hanno denunciato l’uomo alla Procura di Reggio Emilia, guidata dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. La Procura, condividendo le risultanze investigative, ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle vittime, imponendo una distanza minima di 1000 metri e il divieto di qualsiasi forma di comunicazione con le persone offese. È stato inoltre prescritto l’uso di un dispositivo di controllo.

