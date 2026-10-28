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Un patrimonio archeologico di 54 reperti è stato sottratto al circuito clandestino, restituito allo Stato e destinato ai musei del territorio. I beni, sequestrati a Marina di Cerveteri durante indagini coordinate dalla Procura di Civitavecchia, sono stati assegnati in via definitiva al Ministero della Cultura. La restituzione è stata formalizzata dai militari della Stazione di Campo di Mare, al termine dell’iter processuale. La Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha disposto l’assegnazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale.

Reperti dall’età etrusca a quella romana

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le perizie degli archeologi hanno collocato i manufatti in un arco temporale compreso tra il VII secolo a.C. e la piena età imperiale romana. Spiccano due rari crateri etruschi a colonnette e figure rosse, datati ai primi decenni del III secolo a.C. e attribuiti al gruppo di Volterra: raffigurano guerrieri e teste equine. La raccolta comprende anche un piatto ceretano sub-geometrico della seconda metà del VII secolo a.C., decorato con bande e una fila di aironi.

Tra gli oggetti legati al banchetto e alla cosmesi figurano una grande phiale apula a figure rosse con una scena di corteggiamento, lekythoi, balsamari, ceramiche a vernice nera, lucerne attiche e romane e un raro exaleiptron, usato per custodire profumi ed essenze. È presente anche un’imponente anfora romana di produzione iberica, impiegata nel commercio marittimo del garum.

Le terrecotte votive e l’esposizione

Di particolare interesse documentario è il gruppo di terrecotte votive, tipico dei depositi sacri etrusco-laziali ed ellenistici del IV-III secolo a.C. Ne fanno parte statuine ammantate o danzanti, teste votive, rocchetti, pesi da telaio ed ex-voto anatomici a forma di occhi, piedi e mani.

I reperti sono stati sottratti al circuito clandestino e a precedenti tentativi di restauro artigianale con materiali impropri. La Soprintendenza ne ha disposto la custodia e l’esposizione permanente nei musei del territorio, così da restituire la collezione alla fruizione pubblica della cittadinanza di Cerveteri.

Carabinieri