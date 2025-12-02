Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per maltrattamenti familiari a Pisa. Una donna di 54 anni è stata fermata dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla madre, disposto a seguito di indagini per maltrattamenti e minacce nei confronti dell’anziana.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una serie di segnalazioni e accertamenti condotti dalla Squadra Mobile di Pisa, sotto la direzione del Gruppo Specializzato in Violenza di Genere della Procura della Repubblica di Pisa. Dopo alcune settimane di indagine, gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno portato all’applicazione di una misura cautelare nei confronti della donna, residente nel pisano.

La misura, eseguita nei giorni scorsi, prevedeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, la madre 75enne, e ai luoghi da lei frequentati. La donna, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe più volte sottoposto la madre a ingiurie, minacce (anche di morte), oltre che a schiaffi, pugni e spintoni.

La violazione del provvedimento e l’arresto

Nonostante il provvedimento fosse stato notificato nella mattinata, e la donna fosse stata ospitata presso un Istituto Religioso di Pisa, già in serata la stessa ha fatto ritorno nell’abitazione familiare, in aperta violazione del divieto imposto dall’autorità giudiziaria.

L’immediato rientro della donna nella casa della madre è stato segnalato da alcuni familiari, che hanno allertato le forze dell’ordine. Gli operatori della Sezione Violenza di Genere della Squadra Mobile si sono recati presso l’abitazione e hanno constatato la presenza della donna, che si era nuovamente stabilita nell’appartamento della madre, ignorando il provvedimento cautelare.

L’intervento delle forze dell’ordine

Constatata la violazione, gli agenti hanno informato il Magistrato di Turno presso la Procura di Pisa. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è scattato l’arresto in flagranza per violazione del provvedimento cautelare di allontanamento dalla casa familiare. La donna è stata quindi condotta in stato di fermo dagli operatori della Squadra Mobile.

