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È stato arrestato un 54enne originario di Modena dopo aver aggredito il personale di una palestra e gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. L’uomo, che aveva l’abbonamento scaduto, ha insistito per allenarsi comunque, scatenando una serie di episodi culminati con la resistenza e l’aggressione a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento di beni dello Stato. I fatti sono avvenuti a Catania, in via Scammacca.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il 54enne si è presentato in una palestra di via Scammacca a Catania, pretendendo di accedere alla sala pesi nonostante l’abbonamento fosse scaduto. Il personale della struttura ha cercato di spiegare all’uomo che non era autorizzato a utilizzare le attrezzature, invitandolo cortesemente a uscire per permettere agli altri clienti di allenarsi regolarmente.

L’escalation: dagli insulti all’aggressione

La situazione è rapidamente degenerata: il 54enne ha iniziato a insultare una dipendente della palestra, rifiutandosi categoricamente di lasciare la sala pesi. Di fronte all’atteggiamento ostinato e aggressivo dell’uomo, i dipendenti hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, l’uomo si è mostrato visibilmente nervoso e ha assunto un comportamento sempre più aggressivo anche nei confronti dei poliziotti.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti hanno tentato di riportare la calma, ma con notevoli difficoltà sono riusciti a condurre il 54enne negli uffici di Polizia. Durante i controlli, la situazione è ulteriormente peggiorata: l’uomo ha perso completamente il controllo, colpendo con calci e pugni uno dei poliziotti e arrivando persino a sfondare una parete di cartongesso all’interno degli uffici.

Le accuse e le conseguenze

Per il comportamento tenuto, il 54enne è stato arrestato con le accuse di resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre che per danneggiamento di beni dello Stato. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, in attesa di essere giudicato per direttissima.

IPA