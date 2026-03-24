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54enne senza abbonamento va in palestra a Catania e pretende di allenarsi, poi sfonda una parete: arrestato

A Catania un 54enne di Modena è stato arrestato dopo aver aggredito personale e poliziotti in una palestra: aveva l'abbonamento scaduto.

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È stato arrestato un 54enne originario di Modena dopo aver aggredito il personale di una palestra e gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto. L’uomo, che aveva l’abbonamento scaduto, ha insistito per allenarsi comunque, scatenando una serie di episodi culminati con la resistenza e l’aggressione a pubblico ufficiale, oltre al danneggiamento di beni dello Stato. I fatti sono avvenuti a Catania, in via Scammacca.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il 54enne si è presentato in una palestra di via Scammacca a Catania, pretendendo di accedere alla sala pesi nonostante l’abbonamento fosse scaduto. Il personale della struttura ha cercato di spiegare all’uomo che non era autorizzato a utilizzare le attrezzature, invitandolo cortesemente a uscire per permettere agli altri clienti di allenarsi regolarmente.

L’escalation: dagli insulti all’aggressione

La situazione è rapidamente degenerata: il 54enne ha iniziato a insultare una dipendente della palestra, rifiutandosi categoricamente di lasciare la sala pesi. Di fronte all’atteggiamento ostinato e aggressivo dell’uomo, i dipendenti hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, l’uomo si è mostrato visibilmente nervoso e ha assunto un comportamento sempre più aggressivo anche nei confronti dei poliziotti.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti hanno tentato di riportare la calma, ma con notevoli difficoltà sono riusciti a condurre il 54enne negli uffici di Polizia. Durante i controlli, la situazione è ulteriormente peggiorata: l’uomo ha perso completamente il controllo, colpendo con calci e pugni uno dei poliziotti e arrivando persino a sfondare una parete di cartongesso all’interno degli uffici.

Le accuse e le conseguenze

Per il comportamento tenuto, il 54enne è stato arrestato con le accuse di resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre che per danneggiamento di beni dello Stato. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura su disposizione del PM di turno presso il Tribunale di Catania, in attesa di essere giudicato per direttissima.

Polizia repertorio IPA

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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