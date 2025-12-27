Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Lecce. Un uomo di 55 anni, residente a Monteroni di Lecce, è stato fermato per illecita detenzione di materiale esplosivo artigianale, dopo che nella sua abitazione è stato scoperto un laboratorio clandestino attivo nel pieno centro abitato. L’intervento è stato motivato dall’elevato rischio per la sicurezza pubblica, dovuto alla presenza di sostanze altamente infiammabili e pericolose.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta del laboratorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria mirato a contrastare la produzione e la distribuzione clandestina di artifizi pirotecnici. I militari del NOR – Sezione Operativa e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, già noto alle Forze dell’ordine. Durante il controllo, è stato rinvenuto un vero e proprio laboratorio artigianale clandestino, attrezzato per la realizzazione di materiale esplodente.

Un rischio per la sicurezza pubblica

La scena che si è presentata agli occhi dei Carabinieri ha subito evidenziato la pericolosità della situazione: sostanze chimiche, materiali e attrezzature erano pronti per la lavorazione, in un ambiente privo delle necessarie condizioni di sicurezza. La presenza di una grande quantità di materiale esplosivo in un contesto densamente popolato ha fatto emergere un quadro di elevato rischio operativo, con potenziali conseguenze gravi per l’intero quartiere in caso di incidente.

Materiali sequestrati e sostanze pericolose

Nel locale, gli Artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lecce hanno accertato la presenza di polveri e sostanze caratterizzate da elevata volatilità ed estrema infiammabilità, conservate in modo del tutto inidoneo. In particolare, sono state trovate sostanze precursori come polvere di alluminio, nitrato e perclorato di potassio, la cui miscelazione consente di ottenere composti esplodenti artigianali. La conservazione di tali miscele in un ambiente chiuso e senza adeguate misure di sicurezza ne aumentava sensibilmente l’instabilità e il livello di rischio.

Le conseguenze potenzialmente disastrose

Secondo quanto rilevato dagli Artificieri dell’Arma, anche un minimo attrito, urto o innesco accidentale avrebbe potuto provocare una reazione improvvisa, con conseguenze gravissime non solo per l’occupante dell’immobile, ma anche per le abitazioni circostanti e per l’intero quartiere. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha quindi evitato un possibile disastro.

Il sequestro e le misure adottate

Al termine delle attività, sono stati sequestrati complessivamente circa 600 chilogrammi di materiale pirotecnico, di cui oltre due quintali costituiti da materiale esplodente non classificato, oltre a 60 chilogrammi di sostanze utilizzabili come precursori per la produzione di esplosivi pirotecnici. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la misura degli arresti domiciliari per l’uomo, in attesa della convalida dell’arresto.

