Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per favoreggiamento a Lecce. Un uomo di 55 anni, già noto alle Forze dell’Ordine e residente a Boncore, è stato posto agli arresti domiciliari per aver supportato la latitanza di Carmine Mazzotta, condannato a trenta anni di carcere per omicidio. L’uomo è accusato anche di essere coinvolto nel furto di armi avvenuto nel 2014 presso il posto fisso del Corpo Forestale dello Stato di San Cataldo.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita lo scorso aprile, quando Carmine Mazzotta, 51 anni, è stato catturato dopo un periodo di latitanza. Le indagini hanno permesso di ricostruire il ruolo svolto dal 55enne di Boncore, già sottoposto agli arresti domiciliari per una precedente evasione. L’uomo avrebbe fornito un supporto costante al latitante, aiutandolo a nascondersi e gestendo le sue necessità quotidiane.

Il ruolo del 55enne nella latitanza

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 55enne ha avuto un ruolo attivo e continuativo durante la fuga di Mazzotta. In particolare, avrebbe individuato un B&B in località Torre Lapillo, dove il latitante si era rifugiato. Dopo aver contattato il titolare della struttura e visionato la camera destinata a Mazzotta, l’uomo si sarebbe occupato di fornire assistenza logistica e materiale.

Supporto quotidiano e gestione degli interessi

Il sostegno fornito dal 55enne non si sarebbe limitato alla ricerca di un alloggio sicuro. Con cadenza giornaliera, l’uomo incontrava Mazzotta, intratteneva colloqui con lui e gli consegnava buste contenenti generi alimentari. Inoltre, si sarebbe occupato della gestione degli interessi e delle necessità quotidiane del latitante, contribuendo a rendere più agevole la sua permanenza in clandestinità.

Il furto di armi del 2014

L’uomo arrestato oggi risulta coinvolto anche nel furto di armi avvenuto nel 2014 presso il posto fisso del Corpo Forestale dello Stato di San Cataldo. Questo episodio, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva visto la sottrazione di armi da parte di ignoti. Le indagini hanno permesso di collegare il 55enne a quell’evento, aggiungendo un ulteriore elemento al quadro accusatorio a suo carico.

L’organizzazione della fuga

Nel corso della cattura di Mazzotta, sono emersi elementi che confermano la meticolosa organizzazione della sua latitanza. Il latitante era in attesa di ricevere documenti utili per la fuga all’estero, segno di una pianificazione dettagliata e di una rete di supporto ben strutturata. Il contributo del 55enne di Boncore si è rivelato fondamentale per garantire a Mazzotta la possibilità di sottrarsi alla giustizia fino al momento della sua cattura.

Il provvedimento restrittivo

Al termine dell’attività investigativa, è stato eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti del 55enne, che è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di favoreggiamento e furto di armi, oltre che della precedente evasione.

IPA