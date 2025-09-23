Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale a Caserta. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato fermato nel pomeriggio di ieri nei pressi di via Caduti sul lavoro. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Volante della Questura, che ha sorpreso l’uomo mentre tentava di eludere un controllo di polizia.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Caserta era impegnata in servizi di controllo del territorio e prevenzione dei reati. Durante il pattugliamento nei pressi di via Caduti sul lavoro, gli agenti hanno notato un uomo che, alla vista della polizia, ha cercato di allontanarsi rapidamente, rifugiandosi nei giardini pubblici della Villetta di Padre Pio.

L’intervento degli agenti e l’identificazione

Gli operatori hanno deciso di avvicinarsi all’uomo per procedere all’identificazione. Il soggetto, però, è risultato sprovvisto di documenti di riconoscimento. Considerando l’atteggiamento sospetto e l’assenza di documenti, i poliziotti hanno accompagnato l’uomo in Questura per ulteriori accertamenti.

Pregiudicato e sottoposto a sorveglianza speciale

Gli approfondimenti svolti in Questura hanno permesso di accertare che l’uomo era un cittadino italiano di 55 anni, già pregiudicato per gravi reati contro il patrimonio. Inoltre, è emerso che il soggetto era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora in un comune della provincia di Napoli, per una durata di due anni. La presenza dell’uomo a Caserta è risultata quindi non autorizzata e in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

L’arresto per violazione delle prescrizioni

Alla luce della grave violazione delle misure di prevenzione e del fatto che il 55enne si trovava sul territorio casertano senza alcuna autorizzazione, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo. Il soggetto è stato trattenuto in attesa dell’udienza con rito direttissimo, come previsto dalla normativa vigente per i casi di inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

IPA