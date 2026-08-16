55enne Franco Fava trovato morto in casa a Stignano, indagata la moglie: l'ipotesi della tragedia dopo la lite

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Sono ancora tutti da definire i contorni della tragedia che ha colpito la Locride la sera del 15 agosto. Franco Fava, operaio di 55 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Stignano (Reggio Calabria). Secondo le ultime indiscrezioni la Procura di Locri, che coordina le indagini, avrebbe iscritto la moglie nel registro degli indagati. La stampa locale precisa che si tratterebbe di un atto dovuto per consentire agli inquirenti di effettuare tutti gli accertamenti irripetibili del caso. La donna, infatti, è a piede libero.

Indagata la moglie di Franco Fava

Le ultime novità arrivano nel pomeriggio del 16 agosto. La moglie di Franco Fava, l’operaio 55enne rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Stignano (Reggio Calabria) è ora indagata a piede libero.

Come precisa LaCNews24, si tratterebbe di un atto dovuto: con questo passaggio gli inquirenti saranno autorizzati ad effettuare tutti gli accertamenti irripetibili che il caso richiede. A quanto pare la donna, 47 anni, era presente all’interno dell’abitazione mentre si consumava la tragedia.

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Nel frattempo i carabinieri di Roccella Jonica, intervenuti sul luogo della tragedia dopo l’allarme, non escludono la pista dell’omicidio.

Accanto al corpo di Franco Fava, ricordiamo, erano presenti tracce di sangue distribuite anche in più punti dell’abitazione. L’appartamento, intanto, è stato posto sotto sequestro.

Il giallo di Stignano

Per meglio comprendere i fatti, è d’uopo riavvolgere il nastro. Nella serata di sabato 15 agosto a Stignano, in provincia di Reggio Calabria, in un’abitazione sono arrivati i sanitari del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Roccella Jonica.

Il corpo di Franco Fava, operaio di 55 anni, giaceva privo di vita all’interno della casa con evidenti tracce ematiche accanto al cadavere e in vari ambienti. L’uomo era sposato e dal matrimonio erano nate due figlie gemelle.

L’ipotesi della lite degenerata in tragedia

LaCNews24 riporta, da fonti investigative, che la tragedia potrebbe essersi consumata al culmine di una lite molto accesa tra i due coniugi. Il diverbio – scrive il Corriere Adriatico – si sarebbe consumato in cucina. L’allarme sarebbe stato dato dai vicini di casa allertati per i toni particolarmente accesi della lite.

Fava presenta una grave lesione alla testa causata probabilmente da una caduta e non dal contatto con un oggetto contundente. Secondo una prima ispezione cadaverica l’operaio sarebbe morto pochi istanti dopo essere rovinato sul pavimento. La moglie non avrebbe ancora rilasciato dichiarazioni ai magistrati né ai militari intervenuti.

Infine, risulterebbe che nel momento del litigio in casa sarebbero state presenti anche le figlie della coppia, che tuttavia non avrebbero assistito alla caduta del padre. Le due minori sono state temporaneamente affidate ad alcuni parenti.