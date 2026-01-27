Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Foligno. Un uomo di 55 anni è stato fermato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito in seguito a una segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare nei confronti dell’indagato.

Un arresto per spaccio a Foligno

L’operazione si è svolta nelle prime ore della giornata nel quartiere di Borroni. Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno sorpreso il 55enne italiano mentre era intento a cedere una dose di eroina nonostante fosse già sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per precedenti reati legati agli stupefacenti.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti che comprendono furto, rapina, evasione e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato colto in flagranza di spaccio. La gravità della condotta è stata sottolineata dagli investigatori, soprattutto perché commessa durante la vigenza di una misura cautelare già in corso.

L’aggravamento della misura cautelare

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, valutando insufficiente l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ha richiesto e ottenuto un aggravamento della misura cautelare.

Il Tribunale ha quindi disposto per il 55enne gli arresti domiciliari con applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.

L’esecuzione del provvedimento

Dopo l’emissione del provvedimento da parte del Tribunale di Spoleto i poliziotti hanno rintracciato l’uomo e lo hanno tratto in arresto.

L’indagato è stato quindi condotto presso la propria abitazione, dove sconterà la misura cautelare con il controllo elettronico. La recidiva e la reiterazione delle condotte illecite hanno portato le autorità a ritenere necessario un controllo più stringente.

Le reazioni delle autorità

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza dell’intervento, che ha permesso di interrompere un’attività di spaccio nel quartiere Borroni e di rafforzare le misure di controllo nei confronti di soggetti già noti per numerosi reati.

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti nella città di Foligno.

Le autorità continuano a monitorare con attenzione le situazioni a rischio, intervenendo prontamente quando emergono elementi di pericolo per l’ordine pubblico.

